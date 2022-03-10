Бурятия получит 2,8 млрд на ускоренное переселение из аварийного жилья

Фонд ЖКХ оказал Бурятии финансовую помощь сверх установленного лимита



Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрила заявку Бурятии на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки на расселение граждан из аварийного жилья. Информация об этом появилась на сайте Фонда ЖКХ.



Согласно одобренной заявке в Бурятию на реализацию мероприятий программы 2022-2023 годов поступят 2,8 млрд рублей из средств Фонда ЖКХ. В порядке софинансирования республика добавит свои 57,24 млн рублей.



Таким образом, из аварийного жилья - общей площадью 44,19 тысяч квадратных метров, а это 1 126 жилых помещений - ускоренно переселятся 2 956 человек в семи муниципальных образованиях Бурятии.



Отмечается, что в регионах РФ расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.



