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Бурятия получит 2,8 млрд на ускоренное переселение из аварийного жилья

Бурятия получит 2,8 млрд на ускоренное переселение из аварийного жилья
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Фонд ЖКХ оказал Бурятии финансовую помощь сверх установленного лимита

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрила заявку Бурятии на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки на расселение граждан из аварийного жилья. Информация об этом появилась на сайте Фонда ЖКХ.

Согласно одобренной заявке в Бурятию на реализацию мероприятий программы 2022-2023 годов поступят 2,8 млрд рублей из средств Фонда ЖКХ. В порядке софинансирования республика добавит свои 57,24 млн рублей.

Таким образом, из аварийного жилья - общей площадью 44,19 тысяч квадратных метров, а это 1 126 жилых помещений - ускоренно переселятся 2 956 человек в семи муниципальных образованиях Бурятии.

Отмечается, что в регионах РФ расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

аварийное жилье

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