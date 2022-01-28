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В Бурятии дорогу отремонтируют впервые с советских времён

В Бурятии дорогу отремонтируют впервые с советских времён
Экономика, 
В Еравнинском районе приступят к ремонту региональной дороги

В этом году в Еравнинском районе Бурятии начнётся капитальный ремонт участка с 357 км по 387 региональной автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита.

На участке полностью заменят дорожное полотно, уложат асфальт, отремонтируют два моста, установят дорожные знаки, сигнальные столбики и водопропускные трубы.

Ремонт пройдёт в два этапа. На первом планируется отремонтировать участок с 357 по 369 км. На втором - 372 по 387 км. Срок окончания работ – 2024 год.

- Капитальный ремонт здесь не проводили с советских времен. Кроме того, дорогу «разбивают» большегрузы, грузоподъёмность которых достигает 50,60,70 тонн, на такую нагрузку дороги не рассчитаны. Отмечу, что в этом году на региональной автомобильной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита планируется продолжить ремонт сразу четырёх участков: с 16 по 26 км и с 26 по 58 км в Заиграевском районе, с 234 по 264 км и с 357 по 387 км в Еравнинском районе, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

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