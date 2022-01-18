С начала года в Улан-Удэ Россельхознадзор досмотрел более 300 тонн продукции

В том числе через Бурятию в Монголию вывезли 12 тонн молочной продукции



На станции Улан-Удэ с начала 2022 года сотрудники Россельхознадзора досмотрели 312 тонн подконтрольной продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках, сообщает пресс-служба ведомства.



При экспорте в Монголию проконтролировано 12 тонн молочной, 20 тонн рыбной и 9 тонн мясной продукции.



При внутрироссийских перевозках сотрудники надзорного ведомства досмотрели 59 тонн куриных, 30 тонн свиных полуфабрикатов, 73 тонн мяса птицы, 52 тонн кормов для животных, 55 тонн рыбы из России, две тонны говяжьих субпродуктов из Аргентины, Уругвая и Парагвая. Нарушений не выявлено.



На станции Наушки с 10 по 16 января госинспекторы досмотрели более 350 тонн животноводческой продукции.



Так, при экспорте из России в Монголию было досмотрено 22 тонны рыбных, девять тонн мясных и 12 тонн молочных консервов.



Из Китая в Россию проконтролировано 60 тонн кормовых добавок для животных.



При транзите досмотрено 250 тонн продуктов питания, перевозимых из Германии в Монголию. Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам.







