 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 января

17 января

Популярное

С начала года в Улан-Удэ Россельхознадзор досмотрел более 300 тонн продукции

С начала года в Улан-Удэ Россельхознадзор досмотрел более 300 тонн продукции
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе через Бурятию в Монголию вывезли 12 тонн молочной продукции

На станции Улан-Удэ с начала 2022 года сотрудники Россельхознадзора досмотрели 312 тонн подконтрольной продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках, сообщает пресс-служба ведомства.

При экспорте в Монголию проконтролировано 12 тонн молочной, 20 тонн рыбной и 9 тонн мясной продукции.

При внутрироссийских перевозках сотрудники надзорного ведомства досмотрели 59 тонн куриных, 30 тонн свиных полуфабрикатов, 73 тонн мяса птицы, 52 тонн кормов для животных, 55 тонн рыбы из России, две тонны говяжьих субпродуктов из Аргентины, Уругвая и Парагвая. Нарушений не выявлено.

На станции Наушки с 10 по 16 января госинспекторы досмотрели более 350 тонн животноводческой продукции.

Так, при экспорте из России в Монголию было досмотрено 22 тонны рыбных, девять тонн мясных и 12 тонн молочных консервов.

Из Китая в Россию проконтролировано 60 тонн кормовых добавок для животных.

При транзите досмотрено 250 тонн продуктов питания, перевозимых из Германии в Монголию. Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам.



Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

С начала года в Улан-Удэ Россельхознадзор досмотрел более 300 тонн продукции
С начала года в Улан-Удэ Россельхознадзор досмотрел более 300 тонн продукции
Экономика, 18.01.2022
В том числе через Бурятию в Монголию вывезли 12 тонн молочной продукции
«Известия»: Кондитеры предупредили россиян о повышении цен на сладости
«Известия»: Кондитеры предупредили россиян о повышении цен на сладости
Экономика, 18.01.2022
Цены на сладости могут вырасти с 1 февраля из-за роста издержек
В Забайкалье на выплаты земским докторам и фельдшерам направили 125 млн
В Забайкалье на выплаты земским докторам и фельдшерам направили 125 млн
Экономика, 18.01.2022
Земские доктора получают по два миллиона рублей
В Забайкалье впервые возведут жилой комплекс на 114 апартаментов
В Забайкалье впервые возведут жилой комплекс на 114 апартаментов
Экономика, 18.01.2022
Так как апартаменты являются нежилыми помещениями, в них будет возможна лишь временная прописка
В Москве пройдёт День инвестора Республики Бурятия
В Москве пройдёт День инвестора Республики Бурятия
Экономика, 17.01.2022
Мероприятие пройдёт в известном столичном небоскрёбе
В еравнинские озёра в Бурятии выпустят мальков
В еравнинские озёра в Бурятии выпустят мальков
Экономика, 17.01.2022
В Еравнинском районе выпустят мальков леща и сазана
Алексей Цыденов: «На модернизацию энергосистемы Улан-Удэ нужно 30 млрд»
Алексей Цыденов: «На модернизацию энергосистемы Улан-Удэ нужно 30 млрд»
Экономика, 17.01.2022
Средства необходимы для реконструкции сети трубопроводов и котлов на ТЭЦ-2
Аграриев Забайкалья профинансируют почти на 1,5 миллиарда рублей
Аграриев Забайкалья профинансируют почти на 1,5 миллиарда рублей
Экономика, 14.01.2022
Аграриев Забайкалья профинансируют почти на 1,5 миллиарда рублей
Смертность в Иркутской области достигла максимума
Смертность в Иркутской области достигла максимума
Экономика, 14.01.2022
За прошлый год в соседнем регионе умерло больше 40 тысяч людей
Зарплатные аппетиты соискателей в Иркутской области выросли на 10 процентов
Зарплатные аппетиты соискателей в Иркутской области выросли на 10 процентов
Экономика, 14.01.2022
Соискатели хотят больше, а бизнес, наоборот, понизил предлагаемую зарплату
Улан-Удэ получит новые автобусы
Улан-Удэ получит новые автобусы
Экономика, 14.01.2022
Глава Бурятии встретился по вопросу автобусов с гендиректором «Государственной транспортной лизинговой компании»
Бурятский экономист высказался о продовольственной инфляции в России
Бурятский экономист высказался о продовольственной инфляции в России
Экономика, 14.01.2022
Продовольственная инфляция в России выше, чем в развитых странах мира

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^