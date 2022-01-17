Мероприятие пройдёт в известном столичном небоскрёбе
27 января впервые в Москве пройдёт День инвестора Республики Бурятия (18+). Мероприятие состоится на площадке АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» в «Башне Федерация» в Москва-сити.
На площадке будут представлены наиболее перспективные направления для инвестирования, планы развития инфраструктуры, комплекс мер и команда поддержки инвесторов.
Организаторами мероприятия выступили правительство Бурятии, фонд регионального развития республики. А в качестве гостей приглашены инвесторы, представители бизнес-объединений, институтов развития, крупных инвестиционных компаний и федеральных органов власти.
- Бурятия, являясь регионом Дальневосточного федерального округа, одновременно входит в Байкальский макрорегион и богата природными ресурсами и культурными традициями, что формирует привлекательный инвестиционный потенциал. Задача Дня инвестора Республики Бурятия – показать гостям основные преимущества региона, перспективные направления его развития и ниши для инвестирования, - сообщили в фонде регионального развития.
Инвесторам предоставят возможность не только познакомиться с потенциалом региона, но и обсудить меры поддержки инвестпроектов с крупнейшими институтами развития России, такими как ВЭБ.РФ, ДОМ. РФ, АО КРДВ и другими.
В Москве пройдёт День инвестора Республики Бурятия
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