Бурятский экономист высказался о продовольственной инфляции в России

Продовольственная инфляция в России выше, чем в развитых странах мира



Известный в Бурятии экономист, преподаватель, бывший советник главы республики Алдар Бадмаев высказался о продовольственной инфляции в России. Одной из причин высокой инфляции он назвал монополизм агрохолдингов.



Внутренние цены на продовольствие в России по многим позициям уже выше, чем в развитых странах. Подтверждением этого высказывания стала работа экономистов Уральского государственного экономического университета и международной академии аграрного образования. Бурятский эксперт привёл некоторые выдержки из их исследования.



- Цены на российском рынке на товары, которые мы экспортируем или импортируем по таким позициям, как мясо птицы, сахар, чай значительно выше мировых, например, по мясу птицы в два раза, по сахару в 1,6 раза. По свинине, рыбе, молоку, пшенице цены на российском (внешнем) рынке практически соответствуют ценам на мировых рынках, лишь совсем немного уступая им, - выяснили уральские учёные.



По их словам, если же исходить из паритета покупательной способности валют России, Германии и Китая относительно доллара США, то российские потребительские цены на продовольствие значительно выше.



Оказывается, в США потребительские цены существенно ниже, чем в России, например, по молоку почти в 3 раза, говядине и яйцам в 1,8 раза, куриному филе на 1/3, и только на картофель и яблоки в США цены выше российских. В Германии все цены на продукты питания значительно ниже российских. Аналогичная картина по ценам на продовольствие в Китае, за исключением цены на молоко.



По мнению уральских экономистов, поэтому происходящий в настоящее время рост розничных цен в России более чувствителен для отечественных потребителей, и в большей мере влияет на уровень благосостояния россиян, в сравнении с другими странами.



В странах Европы роста потребительских цен практически не наблюдается, а в России, несмотря на активно предпринимаемые правительством меры, происходит значительный рост розничных цен на продукты питания.



Самый значимый из факторов, влияющих на рост потребительских цен на продовольствие - это монополизация сельскохозяйственного и продовольственного рынка России агрохолдингами и крупнейшими торговыми сетями.



В странах ЕС темп роста потребительских цен минимальный, несмотря на стремительный рост мировых цен, т.к. действуют жёсткие антимонопольные законы. А на российском продовольственном рынке свободно действуют монопольные игроки, что неизбежно приводит к картельному сговору между ними о росте цен.



Другим важнейшим фактором роста потребительских цен на продукты питания на российском рынке является введение в 2014 году продовольственного эмбарго на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Эмбарго приводит к тому, что отечественный товаропроизводитель — монополист не стремится к росту эффективности производства, повышению качества продукции и снижению затрат, а поднимает цены на товарную продукцию с целью получения высокой прибыли.



- Проведение реальной антимонопольной политики в аграрной отрасли и торговле, создание конкурентной среды на российском продовольственном рынке — единственный эффективный инструмент для стабилизации потребительских цен, - говорится в исследовании.

