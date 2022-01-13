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В России за год молодых работников стало меньше почти на полмиллиона

В России за год молодых работников стало меньше почти на полмиллиона
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты назвали причину убыли молодой силы

За период с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года число работающих россиян в возрасте от 20 до 29 лет сократилось на 460 тыс. человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты полагают, что причина убыли молодой рабочей силы - «демографические ямы» XX века, когда в стране случился кризис рождаемости 1990-х годов.

Кроме того, негативный тренд усилился во время пандемии, поскольку многие молодые люди, работающие в пострадавших сферах, лишились работы.

В сообщении отмечают, что многие вчерашние студенты и начинающие специалисты оказываются в своеобразной западне - им не хватает квалификации, либо предлагаемая заработная плата слишком низкая. Также существует фактор того, что большинство молодёжи сегодня идет учиться в высшие учебные заведения, что отдаляет период активного выхода на рынок труда.

Глава Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон убеждён, что спад численности занятого молодого населения будет продолжаться до 2035 года.

- Теперь бизнесу придётся в спешном порядке задумываться о модернизации производства, особенно в тех сферах, где требуется молодая рабочая сила и где закрыть кадровые бреши за счёт повышения пенсионного возраста не удастся, - цитирует «Коммерсантъ» слова Гимпельсона. 
работа

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