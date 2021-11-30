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В среднем каждый житель Бурятии должен банкам 317 тысяч

В среднем каждый житель Бурятии должен банкам 317 тысяч
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Уровень среднего долга жителей республики перед банками вырос

Бурятия заняла 62 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения (на первых позициях разместили регионы, жители которых должны банкам меньше всего). Исследование представило РИА Новости.

По данным рейтинга, в среднем каждый житель Бурятии должен кредитным организациям 317 тысяч рублей.

Уровень закредитованности населения республики составляет 70,1%. Отметим, средний уровень по России – 55%. За год в количественном отношении в Бурятии средний долг вырос на 63,2 тысячи рублей.

У соседей позиции в рейтинге оказались лучше. Иркутская область на 45-м месте, хотя средний долг жителей на 39 тысяч выше, чем в Бурятии. Забайкальский край находится на 24-й позиции (объём задолженности перед банками в среднем на каждого жителя – 300 тысяч рублей).

В числе лидеров рейтинга РИА Новости (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и юга России. Первое место занимает Ингушетия, на втором и третьем местах Чечня и Дагестан. На четвёртом месте расположилась Республика Крым, а замыкает пятерку Севастополь (28,8%). «Как поясняют эксперты, низкий уровень закредитованности в этих двух регионах по-прежнему может объясняться эффектом низкой базы, кроме того ощущается отсутствие крупных банков, тогда как местные банки пока не могут удовлетворить весь спрос», - отмечается в исследовании РИА Новости.

Значительный уровень закредитованности наблюдается у следующих регионов: Калмыкия, Тува и Курганская область. Многолетний аутсайдер, Республика Калмыкия, занимает последнее место с большим отставанием.



долги банки

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