Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%

Электроника, по прогнозам, подорожает на 9%



Бытовая техника в России подорожает из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Об этом заявил председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров.



- В 2022 году бытовая техника может подорожать ещё на 13-15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, — рассказал «Известиям» Алексей Федоров.



По его словам, причиной повышения цен станет ввод временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года.



Ассоциация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления дала отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства России.



Также ритейлеры и аналитики ранее сообщили, что цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17 процентов.





