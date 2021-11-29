Электроника, по прогнозам, подорожает на 9%
Бытовая техника в России подорожает из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Об этом заявил председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров.
- В 2022 году бытовая техника может подорожать ещё на 13-15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, — рассказал «Известиям» Алексей Федоров.
По его словам, причиной повышения цен станет ввод временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года.
Ассоциация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления дала отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства России.
Также ритейлеры и аналитики ранее сообщили, что цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17 процентов.
Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
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