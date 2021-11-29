 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

Популярное

Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%

Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
Экономика,  Фото:pixabay.com
Электроника, по прогнозам, подорожает на 9%

Бытовая техника в России подорожает из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Об этом заявил председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров.

- В 2022 году бытовая техника может подорожать ещё на 13-15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, — рассказал «Известиям» Алексей Федоров.

По его словам, причиной повышения цен станет ввод временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года.

Ассоциация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления дала отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства России.

Также ритейлеры и аналитики ранее сообщили, что цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17 процентов.


цены бытовая техника

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
Экономика, 29.11.2021
Электроника, по прогнозам, подорожает на 9%
Минстрой повысит нормативную стоимость жилья в Бурятии
Минстрой повысит нормативную стоимость жилья в Бурятии
Экономика, 29.11.2021
Минстрой рассчитал цены для регионов по новой методике
Жители Бурятии зарабатывают меньше всех в ДФО
Жители Бурятии зарабатывают меньше всех в ДФО
Экономика, 26.11.2021
Жители Бурятии не верят официальной статистике о зарплате
Улан-Удэ лидирует в стране по скорости роста цен на бензин
Улан-Удэ лидирует в стране по скорости роста цен на бензин
Экономика, 25.11.2021
Рост цен на бензин в столице Бурятии официально зафиксировал Росстат
«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье хотят отнести к одному макрорегиону
«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье хотят отнести к одному макрорегиону
Экономика, 25.11.2021
Весь Дальневосточный федеральный округ предложили поделить на четыре макрорегиона
В Улан-Удэ подорожание проезда становится всё ближе
В Улан-Удэ подорожание проезда становится всё ближе
Экономика, 24.11.2021
Вопрос повышения тарифов на проезд рассмотрят всё-таки в этом году
В Бурятии зарабатывают в среднем от 21 до 46 тысяч рублей
В Бурятии зарабатывают в среднем от 21 до 46 тысяч рублей
Экономика, 24.11.2021
Жители республики продолжают уезжать за высоким заработком на север
В Иркутске грядут перемены на рынке загородного жилья
В Иркутске грядут перемены на рынке загородного жилья
Экономика, 24.11.2021
Новые правила строительства будут применяться только к новым посёлкам
Бурятия получит на доплаты пенсионерам около 160 млн
Бурятия получит на доплаты пенсионерам около 160 млн
Экономика, 23.11.2021
Социальные доплаты получают малообеспеченные неработающие пенсионеры
Лучшими экспортёрами года в ДФО стали шесть предприятий Бурятии
Лучшими экспортёрами года в ДФО стали шесть предприятий Бурятии
Экономика, 23.11.2021
Предприятия республики одержали победу в нескольких номинациях
Выяснилось, сколько жители Бурятии готовы платить за коммуналку и еду
Выяснилось, сколько жители Бурятии готовы платить за коммуналку и еду
Экономика, 23.11.2021
Аналитики выяснили, сколько денег у жителей Бурятии уходит на покрытие основных нужд
Бурятия заняла 32 место по уровню зарплат в стране
Бурятия заняла 32 место по уровню зарплат в стране
Экономика, 22.11.2021
Авторы рейтинга подсчитали, сколько жителей Бурятии могут похвастаться высокой зарплатой
Прожиточный минимум Бурятии выше российского почти на 500 рублей
Прожиточный минимум Бурятии выше российского почти на 500 рублей
Экономика, 22.11.2021
В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год
Бурятия стала значительно меньше торговать с Арменией
Бурятия стала значительно меньше торговать с Арменией
Экономика, 22.11.2021
Отмечается снижение экспортных поставок из Бурятии в страны ЕАЭС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^