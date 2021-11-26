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Жители Бурятии зарабатывают меньше всех в ДФО

Жители Бурятии зарабатывают меньше всех в ДФО
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Бурятии не верят официальной статистике о зарплате

В Бурятии по итогам первого полугодия 2021 года среднемесячная зарплата составила 43 533 рублей – таковы официальные данные Росстата. Это худший показатель в Дальневосточном федеральном округе.

По уровню зарплаты в ДФО лидирует Чукотский автономный округ, где средний заработок превышает в среднем 129 тысяч рублей. По данным Росстата, в Якутии жители зарабатывают более 80 тысяч. Республика Саха находится примерно в середине рейтинга оценки труда граждан ДФО.

В социальных сетях жители Бурятии отмечают, что реальная зарплата в республике не превышает 20 тысяч рублей. Такой заработок выплачивается в бюджетных организациях. Вместе с тем, уровень зарплат значительно не повышается в течение многих лет. Подобным отношением к труду можно объяснить отток рабочей силы, высококвалифицированных специалистов на запад и в северные регионы России.

Люди вынуждены работать вахтовым методом на севере, собирать товар в Подмосковье, чтобы обеспечить свои семьи. По сравнению с соседними регионами, Иркутской областью и Забайкальским краем Бурятия уже традиционно плетётся в хвосте.

Молодые специалисты уезжают к соседям по программам «Земский учитель» и «Земский доктор», чтобы выжить и прокормить своих детей.

К примеру, учитель из Улан-Удэ увёз свою семью в Агинск. Высококвалифицированный PR-специалист подписал договор для отъезда на Чукотку. Уж несколько лет работает на севере выпускник технологического университета, прокладывая дороги в тундре.

Многие жители Бурятии грезят об отъезде в Америку, пересекая нелегально границу США в Мексике. Примером может стать поступок инвалида-колясочника Алексея Семёнова, который уже находится в Сан-Диего.
заработная плата

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