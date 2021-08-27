Кто и как добывает нефрит в Бурятии. Подробный разбор

Нефрит — минерал с характерной волокнистой структурой. Из-за вязкости и твёрдости нефрит трудно расколоть, он хорошо поддаётся полировке, а некоторые сорта вообще можно отполировать до зеркального блеска. Нефрит является самым прочным поделочным камнем.Окраска является одним из свойств так называемого «камнесамоцветного сырья», в том числе и нефрита, определяющая уровень качества ювелирно-поделочного камня и стоимость изделия. Для камня характерен широкий диапазон окрасок преимущественно зелёных оттенков, часто встречаются табачный, медовый, серый и даже чёрные цвета камня. Белая окраска нефрита без различных оттенков является очень редкой, считается самой качественной и дорогой.На сегодняшний день государственным балансом запасов России учитываются 24 месторождения нефрита: три в Красноярском крае, по одному в Челябинской области, в Республике Тыва, в Иркутской области, в Забайкальском крае и 17 месторождений в Бурятии.По информации заведующего лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института СО РАН Евгения Кислова, в России актуальные запасы нефрита составляют: 20,5 тыс. тонн нефрита-сырца и 5,9 тыс. тонн сортового. Республика Бурятия обладает 96,9% всех российских балансовых запасов нефрита сырца и 90,99% сортового качества.При этом на территории республики разрабатываются 8 месторождений, суммарные запасы которых составляют 9,5 тыс. тонн нефрита-сырца и 2,8 тыс. тонн сортового нефрита. Легальной геологоразведкой и добычей нефрита в республике занимаются 12 недропользователей.Мировая география добычи нефрита весьма ограничена. Помимо России, сегодня камень ещё пока добывают в Китае – крупнейшем рынке этого камня, но запасы там почти исчерпаны. Кроме того, нефрит добывают в Канаде, Австралии, Южной Корее, Бразилии, США, Новой Зеландии и др. В Новой Зеландии добыча ведётся преимущественно для внутреннего рынка.Во всех странах мира деятельность, связанная с пользованием недрами, лицензируется. Помимо налога на добычу полезных ископаемых (горная рента) и экологического сбора, существуют другие виды обязательных налогов, сборов и платежей. Требования по охране окружающей среды и рекультивации нарушенных земель весьма строгие.В России лицензии на право пользования недрами выдаются предприятиям на основе конкурсов и специализированных аукционов, которые проводятся федеральным агентством по недропользованию или его территориальными органами. Все компании, работающие в нефритовой отрасли Бурятии, являются полностью частными коммерческими предприятиями.В конце прошлого года правительство РФ одобрило поправки в законодательство, которые переводят все торги по продаже лицензий на пользование недрами в электронный вид и опять разрешают проводить только аукционы, устраняя такую форму, как конкурс. Но новые изменения законодательства теперь предусматривают возможность передать право пользования недрами другому участнику аукциона, если победитель не внёс разовый платёж за лицензию вовремя, а недобросовестных участников станут вносить в «чёрный список». Данные меры, по замыслу законодателей, повысят прозрачность торгов, упростят к ним доступ и увеличат число потенциальных участников.Основными критериями для выявления организации-победителя на право пользования участком недр, как и раньше останутся: научно-технический уровень программ геологического изучения и использования участка недр, полнота извлечения полезных ископаемых, сроки реализации представленных программ, эффективность мероприятий по охране недр и окружающей среды, вклад в социально-экономическое развитие территории присутствия, а также учёт интересов национальной безопасности страны.Одно дело – получить лицензию, доказав состоятельность компании. И совсем другое – найти и добыть нефрит. В России до начала добычи необходимо провести геологоразведочные работы, подсчитать запасы и поставить их на госбаланс. Разработка месторождений без постановки запасов на госбаланс в России запрещена. Предприятия на ежегодной основе, проводят горные, буровые, геофизические, геохимические, минералогические и другие работы, обеспечивая прирост запасов месторождений. При этом средняя стоимость одного погонного метра геологоразведочного бурения, по оценкам экспертов, составляет более 100 долларов США.Нефрит добывается в труднодоступных районах, отдалённых от населённых пунктов. Месторождения располагаются в районах, приравнённых к районам Крайнего Севера, с суровой продолжительной зимой с частыми метелями. Снежный покров сохраняется со второй половины октября до начала мая. Поэтому эффективное производство горных работ в зимний период невозможно из-за суровых климатических условий, а режим работы легальных предприятий только сезонный. Раньше в Бурятии зимой «работали» только нелегальные добытчики нефрита, организуя ручную добычу нефрита в нецивилизованных условиях труда.Современные методы добычи нефрита можно аргументированно назвать оптимальными, основанными на многолетнем опыте работ. При добыче нефрита бурятся шпуры и затем с использованием клиньев (забивных или гидравлических) производится откалывание кусков нефрита от монолита.Немаловажное значение имеет система разработки месторождения – это порядок и последовательность выполнения горных работ в пределах карьерного поля или участка, обеспечивающие безопасную выемку пород вскрыши, отработку запасов полезного ископаемого, высокую производительность, полное извлечение запасов и охрану окружающей среды.Выбор системы разработки зависит от природных факторов и доступных технико-технологических решений. Одной из главных проблем при добыче любых самоцветов сырья является максимальное сохранение естественной целостности (блочности). Сохранение блочности и декоративных свойств сырья является ключевым условием его высокой товарной ценности. Учитывая, что подавляющее большинство нефритового сырья залегает в крепких вмещающих породах, особую актуальность приобретает применение «щадящих» технологий ведения горных работ.Немало дискуссий всегда вызывали способы добычи нефрита. Некоторые несведущие «эксперты» склонны утверждать, что компании, занимающиеся добычей нефрита с применением взрывных работ, наносят большой вред природным ландшафтам, водоёмам и самому камню. Но подобные утверждения не имеют реальных оснований – нужно понимать, что добыча камня россыпных месторождений весьма ограничена, скальные месторождения без буровзрывных работ не отработать. Как правило, крупные нефритодобывающие компании используют щадящую технологию добычи нефрита. Например, чтобы не нанести вред качеству нефрита при производстве вскрышных работ оставляется «предохранительная подушка» не менее 2,5 метров от тела нефрита.Ещё один весьма спорный момент, который вызывает неоднозначные толкования, - так называемый вольный принос нефрита местными жителями. Некоторые склонны полагать – именно вольный принос поможет местным жителям выжить и прокормить семьи.Между тем, необходимо понимать – любая добыча полезных ископаемых без лицензии, тем более с месторождений предприятия, работающего по лицензии, незаконна по своей сути. И никак не оправдывает тех, кто ходит добывать нефрит на территории предприятий, перекапывает русла рек, в поисках окатышей, а затем продаёт камень на чёрном рынке за пределами Бурятии, не платя налоги, взносы для развития региона и местного сообщества, и не заботясь о выполнении природоохранных норм, которыми обременены легальные предприятия.В России добыча полезных ископаемых без лицензии запрещена. Но она, тем не менее, всё ещё ведётся. Свежий пример: в текущем году у жителя Заиграевского района Бурятии при обыске было обнаружено 1,3 тонны светлоокрашенного нефрита.Китайские скупщики в обход закона до сих пор пытаются найти ценные экземпляры камня, который, как правило, доставляется в Иркутск, дабы миновать посты весового контроля правоохранителей в Сотниково и Култуке. А уже из Иркутска камень уходит из России без таможенного оформления: автомобильным транспортом через страны Таможенного союза, например, в Казахстан.Официальные объёмы добычи нефрита в Бурятии в 2020 г. – 1 342,8 тонн, а объём экспорта 204,8 тонн. Сопоставление официальных данных об объёмах добычи и экспорта свидетельствует о возможном наличии каналов его незаконного вывоза из России, либо речь идёт об экспорте только сортового нефрита. Декларируемая стоимость низкая, в среднем около 30 долларов США за тонну.Очевидно, что сегодня существует большая проблема с оценкой стоимости нефрита. Это связано со сложностью её определения, так как она зависит от множества факторов: сорт, блочность, цвет и оттенки, однородность, наличие декоративных неоднородностей, просвечиваемость, твёрдость и т.д., которые сложно привести к единым нормативам и единой методике расчёта цены.Кроме того, реальная цена формируется исходя из предпочтений китайского рынка, как наиболее ёмкого, которые также могут меняться во времени. В результате при экспорте нефрита зачастую цена значительно занижена. Аналогичные сложности возникают и при подсчёте ущерба в результате незаконной добычи.Официальным экспортом нефрита в период с 2017 - 2020 гг. занимаются лишь 8 компаний. Наиболее крупные: Торговый дом и нефритовая фабрика «Ориентал Вэй» (ключевой поставщик нефрита – ЗГРП), Бурятская община «Дхарма», «Самоцветы», «МС Холдинг» и «Байкалкварцсамоцветы».По информации, предоставленной МВД по Бурятии, в период с 2016 по 2020 гг. возбуждено 12 уголовных дел, проверено и поставлено на учёт 382 человека, к административной ответственности привлечены 53 человека, из незаконного оборота изъято свыше 254,6 тонны нефрита, 28 единиц техники, 2 единицы огнестрельного оружия. МВД по Республике Бурятия периодически изымается нефрит и у иностранных граждан, занимающихся скупкой самовольно добытого нефрита.Получается нефрит для Бурятии не «камень-украшение», не объект преклонения, а неотъемлемая часть региональной экономики. Добытчики нефрита, прежде всего, должны быть ответственными недропользователями, вести цивилизованную экономическую деятельность. И этот сложный процесс невозможно представить сегодня без грамотных экспертов, целевого финансирования, внедрения современных технических средств добычи, квалифицированных специалистов и дорогостоящей техники. Это вопрос достойных условий труда вахтовиков и качества жизни людей всего региона.Очевидно, что такие масштабные проекты не под силу малым полукриминальным группам, которые ради наживы добывают нефрит варварскими методами, не думая о нанесении неконтролируемого вреда природе, процветании республики. На этапе лицензирования и проектирования будущих изысканий они отсеиваются и уходят в подполье.С другой стороны, в Бурятии уже есть примеры лицензированных недропользователей с квалифицированным подходом к делу. При умении привлекать финансовое обеспечение любая специализированная организация может участвовать аукционе и получить лицензию на добычу самого качественного нефрита в мире. Бурятия сегодня – отнюдь не единственный регион России, где есть запасы нефрита и может вестись промышленная добыча. Другими словами, имеются все условия для здоровой конкуренции, как внутри региона, так в и в общенациональном масштабе.