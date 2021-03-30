В том числе на Верхней Берёзовке проложат велодорожку
В этом году в Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице Ботаническая на Верхней Берёзовке. Будет отремонтирован участок от рынка «Тумэр Морин» до отворота к Центру восточной медицины. Протяжённость этого участка – 5,6 км, сообщили в администрации города.
- Я живу рядом с дорогой, хожу вдоль неё каждый день на работу в дацан. Рада, что здесь начнут делать дорогу, было бы замечательно, если оборудуют тротуары. Здесь интенсивное движение, люди ездят отдыхать за город, и на Байкал, - поделилась мнением местная жительница Очирма.
Проезжую часть покроют двухслойным асфальтом, проведут монтаж бортовых камней, обустроят тротуары и проложат велодорожку.
Ремонтировать дорогу будет подрядная организация «Доринвест». На объект выделено 139 млн рублей.
С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к демонтажным работам. Срок завершения работ до 1 октября.
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу на Верхней Берёзовке
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