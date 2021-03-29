Иркутск и Сочи свяжут прямые авиарейсы

Аэропорт Иркутска перешёл на весенне-летнее расписание



Международный аэропорт Иркутск 28 марта перешёл на весенне-летний режим работы. Традиционно, новое расписание вступает в силу в последнее воскресенье марта и будет действовать до конца октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.



В этом сезоне из Иркутска полёты совершают более чем по 50 направлениям, в том числе и международным. Рейсы из Иркутска осуществляют 17 авиакомпаний.



Лидером по пассажиропотоку среди российских маршрутов остаётся Москва. В настоящий момент полёты в столичные аэропорты совершают четыре авиакомпании: «Аэрофлот» (Шереметьево), S7 Airlines (Домодедово), «Уральские авиалинии» (Домодедово) и «Победа» (Внуково), авиакомпания «ИрАэро» совершает полёты в московский Домодедово через Кызыл. В среднем в сутки они совершают девять рейсов в Москву, в течение сезона этот показатель увеличится.



Также в весенне-летнем расписании такие популярные направления, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск, Магадан, Полярный, Барнаул, Петропавловск-Камчатский и другие.



В этом сезоне напрямую из Иркутска можно отправиться в Сочи. С 1 апреля на маршруте будет работать S7 Airlines, перевозить пассажиров компания планирует на Airbus A320, в пиковый период ожидается до пяти рейсов в неделю. Также из Иркутска в Сочи с 1 июня начнёт перевозить пассажиров авиакомпания Nord Wind (по два рейса в неделю), с посадкой в Барнауле из Иркутска в Сочи раз в неделю летает «ИрАэро».



С 24 мая полётную программу в Краснодар откроют «Уральские авиалинии», рейс будут осуществлять дважды в неделю. С 18 апреля S7 Airlines начнёт полёты в Симферополь, планируется по 4 рейса в неделю. С 7 июня рейсы в Симферополь с посадкой в Уфе откроет «АЛРОСА».



Из международных курортных направлений на сегодняшний день открыта Турция. Полёты в Анталью 23 марта начала авиакомпания Royal Flight, в конце апреля к ней присоединятся ещё два перевозчика – AZUR Air и Nordwind Airlines.



Также открыты полёты в Киргизию: авиакомпания S7 Airlines по вторникам осуществляет рейс в город Ош, по воскресеньям – в Бишкек, рейсы регулярные, на маршруте работает Airbus A320.



С 5 мая компания AZUR Air планирует начать полёты в Объединённые Арабские Эмираты (Дубай).



В аэропорту Иркутска отмечают, что готовы начать обслуживание таких международных направлений, как Таиланд, Монголия, Вьетнам, как только будут открыты границы между странами.

