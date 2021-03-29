 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 марта

28 марта

Популярное

Иркутск и Сочи свяжут прямые авиарейсы

Иркутск и Сочи свяжут прямые авиарейсы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Аэропорт Иркутска перешёл на весенне-летнее расписание

Международный аэропорт Иркутск 28 марта перешёл на весенне-летний режим работы. Традиционно, новое расписание вступает в силу в последнее воскресенье марта и будет действовать до конца октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В этом сезоне из Иркутска полёты совершают более чем по 50 направлениям, в том числе и международным. Рейсы из Иркутска осуществляют 17 авиакомпаний.

Лидером по пассажиропотоку среди российских маршрутов остаётся Москва. В настоящий момент полёты в столичные аэропорты совершают четыре авиакомпании: «Аэрофлот» (Шереметьево), S7 Airlines (Домодедово), «Уральские авиалинии» (Домодедово) и «Победа» (Внуково), авиакомпания «ИрАэро» совершает полёты в московский Домодедово через Кызыл. В среднем в сутки они совершают девять рейсов в Москву, в течение сезона этот показатель увеличится.

Также в весенне-летнем расписании такие популярные направления, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск, Магадан, Полярный, Барнаул, Петропавловск-Камчатский и другие.

В этом сезоне напрямую из Иркутска можно отправиться в Сочи. С 1 апреля на маршруте будет работать S7 Airlines, перевозить пассажиров компания планирует на Airbus A320, в пиковый период ожидается до пяти рейсов в неделю. Также из Иркутска в Сочи с 1 июня начнёт перевозить пассажиров авиакомпания Nord Wind (по два рейса в неделю), с посадкой в Барнауле из Иркутска в Сочи раз в неделю летает «ИрАэро».

С 24 мая полётную программу в Краснодар откроют «Уральские авиалинии», рейс будут осуществлять дважды в неделю. С 18 апреля S7 Airlines начнёт полёты в Симферополь, планируется по 4 рейса в неделю. С 7 июня рейсы в Симферополь с посадкой в Уфе откроет «АЛРОСА».

Из международных курортных направлений на сегодняшний день открыта Турция. Полёты в Анталью 23 марта начала авиакомпания Royal Flight, в конце апреля к ней присоединятся ещё два перевозчика – AZUR Air и Nordwind Airlines.

Также открыты полёты в Киргизию: авиакомпания S7 Airlines по вторникам осуществляет рейс в город Ош, по воскресеньям – в Бишкек, рейсы регулярные, на маршруте работает Airbus A320.

С 5 мая компания AZUR Air планирует начать полёты в Объединённые Арабские Эмираты (Дубай).

В аэропорту Иркутска отмечают, что готовы начать обслуживание таких международных направлений, как Таиланд, Монголия, Вьетнам, как только будут открыты границы между странами.
авиаперевозки аэропорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутск и Сочи свяжут прямые авиарейсы
Иркутск и Сочи свяжут прямые авиарейсы
Экономика, 29.03.2021
Аэропорт Иркутска перешёл на весенне-летнее расписание
Бурятия получит 14 миллиардов рублей на очистные
Бурятия получит 14 миллиардов рублей на очистные
Экономика, 28.03.2021
«Просто без слов», - прокомментировал глава Бурятии
В Бурятии решили создать ещё одну особую экономическую зону
В Бурятии решили создать ещё одну особую экономическую зону
Экономика, 25.03.2021
Зампред правительства Антон Виноградов объяснил, чем будут завлекать резидентов
Альтернатива будущего: как альткотельная приходит на Дальний Восток
Альтернатива будущего: как альткотельная приходит на Дальний Восток
Экономика, 24.03.2021
Федеральные министерства и полпред президента в ДФО поддержали переход Бурятии в ценовую зону теплоснабжения
15% ищущих работу жителей Бурятии выбирают удалёнку
15% ищущих работу жителей Бурятии выбирают удалёнку
Экономика, 24.03.2021
Нехватка персонала на рынке труда Бурятии сохраняется
Бурятия в середине рейтинге по величине отраслевых зарплат
Бурятия в середине рейтинге по величине отраслевых зарплат
Экономика, 23.03.2021
Названа отрасль, где больше всего зарабатывают жители Бурятии  
В Иркутской области построили бассейн за 173 млн
В Иркутской области построили бассейн за 173 млн
Экономика, 23.03.2021
Строительство плавательного бассейна завершено в Усть-Куте
Инфляция в Бурятии оказалась выше среднероссийской
Инфляция в Бурятии оказалась выше среднероссийской
Экономика, 23.03.2021
В Бурятии дорожают яйца, картофель, смартфоны
85% построенного жилья в Бурятии – частные дома
85% построенного жилья в Бурятии – частные дома
Экономика, 22.03.2021
Больше всего строят в Улан-Удэ и Иволгинском районе
Общий долг по зарплате в Бурятии превысил 18 млн
Общий долг по зарплате в Бурятии превысил 18 млн
Экономика, 22.03.2021
Вовремя не получили зарплату более чем 500 работников
В Бурятии озвучили сумму оборота общепита
В Бурятии озвучили сумму оборота общепита
Экономика, 21.03.2021
Сумму подсчитали в Бурятстате
В Бурятии слегка вырос оборот розничной торговли
В Бурятии слегка вырос оборот розничной торговли
Экономика, 21.03.2021
Февральский оборот розничной торговли был больше январского
В Улан-Удэ цена за тепло может подняться сразу на 16 %
В Улан-Удэ цена за тепло может подняться сразу на 16 %
Экономика, 19.03.2021
Возможный переход на новую модель теплоснабжения Улан-Удэ вызвал массу вопросов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^