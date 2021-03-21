В Бурятии озвучили сумму оборота общепита

Сумму подсчитали в Бурятстате



В Бурятии оборот общественного питания в феврале увеличился на 2,8 % по сравнению с январем. Однако по сравнению с февралем 2020 года показатель уменьшился – на 13,3 %, сообщили в Бурятстате.



За два первых месяца года оборот общественного питания в Бурятии сложился в объёме 1,6 млрд рублей. Это на 15% ниже, чем год назад.



