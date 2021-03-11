 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 марта

10 марта

Популярное

В Забайкалье возместят ущерб от африканской чумы свиней

В Забайкалье возместят ущерб от африканской чумы свиней
Экономика,  Фото:pixabay.com
В регионе уже начался приём обращений о выплате компенсаций

В Забайкальском крае начала работу комиссия по приёму документов у граждан о возмещении ущерба из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС).

- Сегодня было принято уже 21 обращение о выплате компенсаций от жителей, оставшихся без свинопоголовья из-за вируса африканской чумы свиней. Размеры и сроки выплат сказать сложно. По данным прошлого года стоимость за один килограмм живого веса составляла 145 рублей, за один килограмм свинины – 303 рубля. Объём ущерба в этом году будет определён ветеринарной службой края на основании заявлений владельцев отчуждённых животных после изъятия всего поголовья свиней в угрожаемой зоне, - пояснил руководитель государственной ветеринарной службы Андрей Лим.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для оформления компенсации необходимо заполнить заявление, приложить к нему копию паспорта, реквизиты для перечисления денежных средств и акт изъятия по адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 13, ежедневно с 10:00 до 16:00. По всем вопросам, касающимся африканской чумы свиней и по выплате компенсаций следует звонить на «Линию по АЧС» по телефонам: 8-3022-23-06-64,8-3022-23-06-63.

Напомним, Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория 3 марта выявила африканскую чуму свиней в одном из личных хозяйств на территории Читы.
Чита Забайкальский край чума свиньи сельскохозяйственные животные ветеринария эпизоотия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ 440 метров дороги отремонтируют за 4,7 млн
В Улан-Удэ 440 метров дороги отремонтируют за 4,7 млн
Экономика, 11.03.2021
Дорогу отремонтируют возле базы «Буркоопсоюз»
В Улан-Удэ проверяют предприятия, загрязняющие воздух
В Улан-Удэ проверяют предприятия, загрязняющие воздух
Экономика, 10.03.2021
Нарушителям грозят штрафы от 3 тысяч до 200 тысяч рублей
Строители Бурятии больше всего жалуются на нехватку рабочих
Строители Бурятии больше всего жалуются на нехватку рабочих
Экономика, 10.03.2021
Почти половина стройфирм Бурятии оценила ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную
Эксперты прогнозируют рост платы за капремонт на 6%
Эксперты прогнозируют рост платы за капремонт на 6%
Экономика, 10.03.2021
На рост повлияет удорожание стройматериалов и инфляция
В Улан-Удэ проведут воду на Верхнюю Берёзовку
В Улан-Удэ проведут воду на Верхнюю Берёзовку
Экономика, 10.03.2021
Длина трубопроводов превысит 8 километров
В Улан-Удэ дорогу к дацану отремонтируют почти за 8 млн
В Улан-Удэ дорогу к дацану отремонтируют почти за 8 млн
Экономика, 09.03.2021
Будет отремонтировано 500 метров дороги
Житель Бурятии добился зарплаты с помощью прокуратуры
Житель Бурятии добился зарплаты с помощью прокуратуры
Экономика, 05.03.2021
Руководителя предприятия оштрафовали
Службе крови Бурятии подарили новый немецкий аппарат
Службе крови Бурятии подарили новый немецкий аппарат
Экономика, 04.03.2021
Аппарат нужен для хранения тромбоцитов
В Улан-Удэ дорогу в Поселье отремонтируют за 32 млн
В Улан-Удэ дорогу в Поселье отремонтируют за 32 млн
Экономика, 04.03.2021
Будет отремонтировано 1,5 км дороги
В Ангарске открыли детский сад за 300 миллионов
В Ангарске открыли детский сад за 300 миллионов
Экономика, 03.03.2021
Новый детсад рассчитан на 11 групп
В Улан-Удэ больше всего готовы платить программистам и строителям
В Улан-Удэ больше всего готовы платить программистам и строителям
Экономика, 02.03.2021
Предложения по зарплатам превышают 100 тысяч
В Бурятии сообщили о 72-кратном росте эскроу-счетов
В Бурятии сообщили о 72-кратном росте эскроу-счетов
Экономика, 02.03.2021
Дольщики в Бурятии активно покупают квартиры через счета эскроу
Забайкальцы чаще всего уезжают на ПМЖ в Бурятию
Забайкальцы чаще всего уезжают на ПМЖ в Бурятию
Экономика, 02.03.2021
На втором месте по миграции жителей Забайкалья находится Иркутская область
Через Бурятию в Монголию провезли пять тонн рыбьего жира
Через Бурятию в Монголию провезли пять тонн рыбьего жира
Экономика, 02.03.2021
В Наушках в феврале досмотрено более 10 тысяч тонн животноводческой продукции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^