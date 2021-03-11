В регионе уже начался приём обращений о выплате компенсаций
В Забайкальском крае начала работу комиссия по приёму документов у граждан о возмещении ущерба из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС).
- Сегодня было принято уже 21 обращение о выплате компенсаций от жителей, оставшихся без свинопоголовья из-за вируса африканской чумы свиней. Размеры и сроки выплат сказать сложно. По данным прошлого года стоимость за один килограмм живого веса составляла 145 рублей, за один килограмм свинины – 303 рубля. Объём ущерба в этом году будет определён ветеринарной службой края на основании заявлений владельцев отчуждённых животных после изъятия всего поголовья свиней в угрожаемой зоне, - пояснил руководитель государственной ветеринарной службы Андрей Лим.
Как сообщает пресс-служба ведомства, для оформления компенсации необходимо заполнить заявление, приложить к нему копию паспорта, реквизиты для перечисления денежных средств и акт изъятия по адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 13, ежедневно с 10:00 до 16:00. По всем вопросам, касающимся африканской чумы свиней и по выплате компенсаций следует звонить на «Линию по АЧС» по телефонам: 8-3022-23-06-64,8-3022-23-06-63.
Напомним, Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория 3 марта выявила африканскую чуму свиней в одном из личных хозяйств на территории Читы.
В Забайкалье возместят ущерб от африканской чумы свиней
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