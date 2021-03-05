В настоящее время готовятся мероприятия по её ликвидации
3 марта на территории Читы в одном из личных хозяйств была выявлена африканская чума свиней. Материал от павших животных в хозяйстве был отобран Читинской ветеринарной станцией.
- Это заболевание опасное и неизлечимое для свиней. От него нет вакцины. Человек этим вирусом не болеет, но является разносчиком. Ликвидация очага будет проводиться в соответствии с ветеринарными правилами. Отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция из свинины домашнего забоя в радиусе 20 км от вспышки заболевания, - рассказал руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.
В настоящее время Госветслужбой края подготовлены документы на введение ограничительных мероприятий по ликвидации и не распространению вируса. Совместно с Россельхознадзором, администрацией городского округа «Город Чита», представителями МЧС 4 марта проведена межведомственная противоэпизоотическая комиссия по организации мероприятий по ликвидации особо опасного заболевания.
Как сообщает ветеринарная служба Забайкалья, из-за высокой скорости распространения вируса необходимо ликвидировать всех свиней на территории города Читы и Читинского района. Однако каждому владельцу таких животных предусмотрена материальная компенсация за каждый килограмм живого веса и мясной продукции.
- Убедительная просьба к владельцам свиней: сдавать скот и продукцию для недопущения распространения заболевания. Исключить кормление животных пищевыми отходами, не прошедших термическую обработку, - добавил Андрей Лим.
В Чите выявлена африканская чума свиней
Происшествия, Фото:
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