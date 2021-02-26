Физлицам по-прежнему невозможно пересечь границу
С 23 февраля грузовое направление пункта пропуска МАПП Кяхта – Алтан-Булаг (Монголия) переведено на регулярный режим, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Об этом решении Монгольского правительства Бурятскую таможню проинформировали через дипломатическое представительство.
Транспортные перевозки грузовым автотранспортом всех видов товаров разрешены при соблюдении определённых условий. В зоне таможенного контроля «Алтан-Булаг» перевозчик должен передать прицеп с товаром монгольскому экспедитору, который, в свою очередь, доставит груз до места назначения.
По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Александра Третьякова, с момента открытия грузового направления сотрудники таможенного поста оформили более 140 грузовых транспортных средств.
Ограничительные меры по перемещению физических лиц сохраняются.
Грузовое направление МАПП Кяхта перевели на регулярный режим
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