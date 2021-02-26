Грузовое направление МАПП Кяхта перевели на регулярный режим

Физлицам по-прежнему невозможно пересечь границу



С 23 февраля грузовое направление пункта пропуска МАПП Кяхта – Алтан-Булаг (Монголия) переведено на регулярный режим, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Об этом решении Монгольского правительства Бурятскую таможню проинформировали через дипломатическое представительство.



Транспортные перевозки грузовым автотранспортом всех видов товаров разрешены при соблюдении определённых условий. В зоне таможенного контроля «Алтан-Булаг» перевозчик должен передать прицеп с товаром монгольскому экспедитору, который, в свою очередь, доставит груз до места назначения.



По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Александра Третьякова, с момента открытия грузового направления сотрудники таможенного поста оформили более 140 грузовых транспортных средств.



Ограничительные меры по перемещению физических лиц сохраняются.





