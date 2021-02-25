 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

В Бурятии инвестор отказывается от распиаренной птицефабрики

В Бурятии инвестор отказывается от распиаренной птицефабрики
Экономика,  Фото:pixabay.com
«Он потыкался, помыкался, ни один банк его не кредитует», - сообщила министр экономики

Похоже, в Бурятии проваливается широко распиаренный ранее проект бройлерной птицефабрики. Инвестор отказывается от строительства птицефабрики в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии, сообщила сегодня министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова на сессии Народного Хурала.

Министра экономики отчитывалась о реализации инвестиционной политики на территории Бурятии в 2019-2020 годах. Депутат Дмитрий Швецов спросил о перспективах реализации проекта по строительству бройлерной фабрики.

- Что касается бройлерной фабрики, по «Ноябрьскпродуктсервису», инвестор уже отказывается, потому что он понимает, что за 6,5 млрд он не привлечёт. То есть он потыкался, помыкался, ни один банк его не кредитует, никакой федеральный институт с ним не идёт, потому что критерии не выдерживаются, - сообщила министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», бройлерную птицефабрику в Селенгинске планировала строить компания «Ноябрьскпродсервис». Звучали планы по строительству самой птицефабрики, комбикормового завода, консервной линии на 30 000 тонн мяса курицы в год. Курятину планировали поставлять в Забайкальский край, на Дальний Восток и даже в Китай. Объём инвестиций в проект должен был составить 5,5 миллиардов рублей, а птицефабрика должна была дать большое количество новых рабочих мест – до 850-ти.

«Скорее всего, не будет»

Не очень позитивная информация имеется и по другому инвестору.

Депутат Валерий Цыремпилов попросил сообщить информацию по кяхтинскому инвестпроекту: «В своё время в развитии туризма был хороший проект, сегодня подготовлена площадка: воду подвели, тепло дали, канализация есть, а инвесторов, к сожалению, нет по развитию прилегающей территории таможенного терминала Кяхта».

- По Кяхте очень тяжело с инвестором идёт у нас связь, потому что мы, видимо, недостаточно его изучили, потому что инвестиции должны были прийти из Китая. Они не пришли. И постоянно мы с ним на связи, но, скорее всего, этого не будет, - объяснила Кочетова.

По всей видимости, речь идёт о проекте таможенно-логистического терминала. Проект назывался «перспективным», так как коридор «Наушки-Кяхта» - это перевозки из Китая, и автомобильные, и железнодорожные. В таможенно-логистическом терминале планировались как складские, терминальные услуги, так и производство-сборочные услуги. Объём инвестиций оценивался на уровне 725 млн руб.

Обоими проектами активно занимался на посту министра по инвестициям Бурятии Антон Виноградов, сейчас назначенный зампредом правительства – министром промышленности торговли и инвестиций.

«Чересчур завышены амбиции»

Сегодня Кочетова открыто рассказала о проблемах с инвестпроектами в Бурятии. Ситуация оказалась нерадостной.

- Когда мы приступили к инвентаризации всех инвестиционных проектов, видно, что чересчур завышены амбиции. Нужно начинать всё-таки с малого и проектироваться в один-две-три очереди, но с развитием. По умолчанию мне говорили, что «а мы когда пришли к вам, вы почему нам сказали, что вам неинтересны 2 млрд, а сказали 15?». Вот они и рисуют на 15 млрд эти проекты. А потом не можем никуда войти. Поэтому сейчас нам нужно пересмотреть, пересмотреть и это количество рабочих мест, и с учётом имеющихся мер федеральной поддержки переработать. Вы понимаете, те инвесторы, которые уже вложились в проектно-сметную документацию, это их тоже вложение инвестиций, они уже с нами устали, - заявила Екатерина Кочетова.

Также министр подчеркнула, что, чтобы привлечь инвестиции в Бурятию, нужна прежде всего инфраструктура.

- Когда инвестор заходит, у нас нет инфраструктуры. Инфраструктура очень дорогая, поэтому нам нужно в первую очередь работать над инфраструктурой. Производство не построится там, где нет ни воды, ни электричества, - сказала она.



инвестиционные проекты птицефабрика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прибавились должности, оплачиваемые из бюджета
В Бурятии прибавились должности, оплачиваемые из бюджета
Экономика, 25.02.2021
Новые ставки появились в центре при администрации главы Бурятии и в Общественной палате
В Бурятии с трудом одобрили субсидию в 20 млн «ЭкоАльянсу»
В Бурятии с трудом одобрили субсидию в 20 млн «ЭкоАльянсу»
Экономика, 25.02.2021
Против законопроекта выступала Счётная палата и прокуратура
В Бурятии стали реже ездить в автобусах
В Бурятии стали реже ездить в автобусах
Экономика, 25.02.2021
Снижается и число самих автобусов
В Бурятии «ЭкоАльянсу» хотят выделить ещё 20 млн рублей
В Бурятии «ЭкоАльянсу» хотят выделить ещё 20 млн рублей
Экономика, 25.02.2021
Вопрос в Хурал вынесло правительство Бурятии
В Забайкалье торговые сети договорились о сдерживании цен
В Забайкалье торговые сети договорились о сдерживании цен
Экономика, 24.02.2021
Соглашение касается стоимости сахара и растительного масла
В Улан-Удэ потратят 570 тысяч на новые таблички
В Улан-Удэ потратят 570 тысяч на новые таблички
Экономика, 24.02.2021
На торгах цену контракта уронили в три раза
В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу
В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу
Экономика, 24.02.2021
Жители Бурятии стали реже ремонтировать обувь и заказывать фотосессии
Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Экономика, 22.02.2021
Родственник бурятского гида решил продать БМВ Х5 и купить автобус для туристов
Аэропорт Улан-Удэ впервые обошёл аэропорты Томска и Кемерово
Аэропорт Улан-Удэ впервые обошёл аэропорты Томска и Кемерово
Экономика, 20.02.2021
Аэропорт Улан-Удэ обслужил почти четыре тысячи человек
Приставы Бурятии взыскали 5,5 миллиардов рублей
Приставы Бурятии взыскали 5,5 миллиардов рублей
Экономика, 20.02.2021
Судебные приставы Бурятии подвели итоги 2020 года
Ледовый дворец в Улан-Удэ выдержит 9-балльное землетрясение
Ледовый дворец в Улан-Удэ выдержит 9-балльное землетрясение
Экономика, 19.02.2021
Министр спорта России посетил ФСК и строящийся ледовый дворец. Фоторепортаж
В Бурятии хотят построить центр для подготовки сборных России
В Бурятии хотят построить центр для подготовки сборных России
Экономика, 19.02.2021
Федеральный спортивный центр хотят строить на берегу Байкала
Бурятия активнее торгует с Казахстаном, чем с Беларусью
Бурятия активнее торгует с Казахстаном, чем с Беларусью
Экономика, 19.02.2021
Товарооборот Бурятии со странами ЕАЭС снизился на 60%
В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
Экономика, 19.02.2021
Обновлённый корпус откроется к новому учебному году
В Бурятии вдвое выросла застрахованная площадь посевов
В Бурятии вдвое выросла застрахованная площадь посевов
Экономика, 19.02.2021
Помогает механизм страхования сельскохозяйственных рисков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^