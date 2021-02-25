В Бурятии инвестор отказывается от распиаренной птицефабрики

«Он потыкался, помыкался, ни один банк его не кредитует», - сообщила министр экономики
Похоже, в Бурятии проваливается широко распиаренный ранее проект бройлерной птицефабрики. Инвестор отказывается от строительства птицефабрики в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии, сообщила сегодня министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова на сессии Народного Хурала.
Министра экономики отчитывалась о реализации инвестиционной политики на территории Бурятии в 2019-2020 годах. Депутат Дмитрий Швецов спросил о перспективах реализации проекта по строительству бройлерной фабрики.
- Что касается бройлерной фабрики, по «Ноябрьскпродуктсервису», инвестор уже отказывается, потому что он понимает, что за 6,5 млрд он не привлечёт. То есть он потыкался, помыкался, ни один банк его не кредитует, никакой федеральный институт с ним не идёт, потому что критерии не выдерживаются, - сообщила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», бройлерную птицефабрику в Селенгинске планировала строить компания «Ноябрьскпродсервис». Звучали планы по строительству самой птицефабрики, комбикормового завода, консервной линии на 30 000 тонн мяса курицы в год. Курятину планировали поставлять в Забайкальский край, на Дальний Восток и даже в Китай. Объём инвестиций в проект должен был составить 5,5 миллиардов рублей, а птицефабрика должна была дать большое количество новых рабочих мест – до 850-ти.
«Скорее всего, не будет»
Не очень позитивная информация имеется и по другому инвестору.
Депутат Валерий Цыремпилов попросил сообщить информацию по кяхтинскому инвестпроекту: «В своё время в развитии туризма был хороший проект, сегодня подготовлена площадка: воду подвели, тепло дали, канализация есть, а инвесторов, к сожалению, нет по развитию прилегающей территории таможенного терминала Кяхта».
- По Кяхте очень тяжело с инвестором идёт у нас связь, потому что мы, видимо, недостаточно его изучили, потому что инвестиции должны были прийти из Китая. Они не пришли. И постоянно мы с ним на связи, но, скорее всего, этого не будет, - объяснила Кочетова.
По всей видимости, речь идёт о проекте таможенно-логистического терминала. Проект назывался «перспективным», так как коридор «Наушки-Кяхта» - это перевозки из Китая, и автомобильные, и железнодорожные. В таможенно-логистическом терминале планировались как складские, терминальные услуги, так и производство-сборочные услуги. Объём инвестиций оценивался на уровне 725 млн руб.
Обоими проектами активно занимался на посту министра по инвестициям Бурятии Антон Виноградов, сейчас назначенный зампредом правительства – министром промышленности торговли и инвестиций.
«Чересчур завышены амбиции»
Сегодня Кочетова открыто рассказала о проблемах с инвестпроектами в Бурятии. Ситуация оказалась нерадостной.
- Когда мы приступили к инвентаризации всех инвестиционных проектов, видно, что чересчур завышены амбиции. Нужно начинать всё-таки с малого и проектироваться в один-две-три очереди, но с развитием. По умолчанию мне говорили, что «а мы когда пришли к вам, вы почему нам сказали, что вам неинтересны 2 млрд, а сказали 15?». Вот они и рисуют на 15 млрд эти проекты. А потом не можем никуда войти. Поэтому сейчас нам нужно пересмотреть, пересмотреть и это количество рабочих мест, и с учётом имеющихся мер федеральной поддержки переработать. Вы понимаете, те инвесторы, которые уже вложились в проектно-сметную документацию, это их тоже вложение инвестиций, они уже с нами устали, - заявила Екатерина Кочетова.
Также министр подчеркнула, что, чтобы привлечь инвестиции в Бурятию, нужна прежде всего инфраструктура.
- Когда инвестор заходит, у нас нет инфраструктуры. Инфраструктура очень дорогая, поэтому нам нужно в первую очередь работать над инфраструктурой. Производство не построится там, где нет ни воды, ни электричества, - сказала она.
В Бурятии инвестор отказывается от распиаренной птицефабрики
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