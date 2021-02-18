В Бурятии заявили о замедлении роста цен на овощи и фрукты
В январе 2021 года в Бурятии замедлился рост цен на овощи и фрукты. Во многом повлияла ценовая политика региональных ритейлеров, сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.
- После новогодних каникул некоторые крупные магазины минимизировали торговую наценку на свеклу, морковь, тепличные огурцы и помидоры — в конце прошлого года они заметно подорожали, в том числе из-за введённых Китаем квот на перемещение грузов через границу с Россией. Благодаря снижению наценки, замедлился рост цен на овощи. Это уменьшило инфляцию продовольственных товаров и сдержало общую инфляцию в нашем регионе, — прокомментировала управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России Наталья Эйрих.
Кроме того, крупные региональные торговые сети присоединились к государственным мерам по сдерживанию цен на отдельные продукты питания. В результате цены стали расти медленней на подсолнечное масло, муку.
В целом инфляция продовольственных товаров в Бурятии в январе составила 7,5%. Месяцем ранее она была 8,5%. Нынешний показатель выше общероссийского (5,2%) и показателя по Дальневосточному федеральному округу (5%).
Конкуренция между крупными сетями сдержала инфляцию в Бурятии
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