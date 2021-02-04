К соглашению о сдерживании цен присоединились четыре торговые сети
В Бурятии ведут работу по сдерживанию цен на сахар-песок и подсолнечное масло. К соглашению о снижении и поддержании цен на эти продукты присоединились четыре торговые сети: «Абсолют», «Титан», «Николаевский», и «Барис», сообщили в Бурятском УФАС.
В конце 2020 года было принято постановление правительства РФ о снижении и поддержания цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Контролировать цены в торговых сетях, присоединившихся к соглашениям, будут территориальные органы ФАС России. Чиновники занялись этой ситуацией после того, как на совещании по экономическим вопросам тему о подорожавших продуктах поднял президент Владимир Путин. «Сахарный песок — министр сельского хозяйства сейчас докладывал — внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%?» — возмутился Путин.
Указом главы Алексея Цыденова в Бурятии установлены региональные повышающие коэффициенты к розничным ценам, указанным в соглашениях: на подсолнечное масло - 1,12, на сахар-песок белый российского производства - 1,33. Действие указа не распространяется на районы, приравненные к районам Крайнего Севера.
Торговые сети Бурятии обещали сдерживать цены на сахар и подсолнечное масло до 1 апреля.
Информацию о повышении цен можно направлять в адрес Бурятского УФАС.
В Бурятии торговые сети договорились не повышать цены на сахар и масло
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