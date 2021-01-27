На Ольхон предложили строить мост

С предложением выступил экс-губернатор Иркутской области



Экс-губернатор Иркутской области Борис Говорин, руководивший регионом с 1997 по 2005 годы, предложил построить мост на остров Ольхон на Байкале. Своё предложение он сделал на сессии Заксобрания 27 января.



Как правило, на паромной переправе всегда скапливается огромное количество машин. По словам экс-губернатора, эта переправа портит впечатление о Байкале.



- Я считаю, что мы можем поставить перед руководством страны строительство мостового перехода и соединить остров Ольхон с материком. В последнее время Россия продемонстрировала свои способности решать подобного рода вопросы - строительство мостового перехода на остров Русский, строительство моста на полуостров Крым. Тяжёлые инженерные знания были применены, которые наша страна имеет, - сказал Борис Говорин.



В своём выступлении Борис Говорин поднял множество вопрос об экологии Байкала. Вначале своего выступления он упомянул соседнюю с Иркутской областью Бурятию и проделанную совместную работу прошлых лет.



- В конце 90-х годов, благодаря совместным усилиям с президентом Бурятии Леонидом Васильевичем Потаповым и депутатами Государственной думы Иркутской области и Республики Бурятия нам удалось провести через парламент Российской Федерации закон об охране озера Байкал. Это была реакция Российской Федерации о включении Байкала ЮНЕСКО в список участков природного мирового наследия, - с этих слов Борис Говорин начал своё выступление.



Он отметил, что за это время Иркутской областью и Бурятий было сделано очень многое по улучшению экологической ситуации на Байкале. Однако сегодня по озеру ходит множество плавсредств, имеющие туалеты, кухни, сауны, душевые кабины и другие блага цивилизации. По словам Бориса Говорина, все эти нечистоты сливаются в Байкал.



- Сложно представить жителя деревни, чтобы в тот колодец, с которого пьют, сливали помои, - сравнил Борис Говорин, - Но мы, к сожалению, имеем ту ситуацию, о которой я говорю.



Он предложил организовать инфраструктуру для сбора жидких отходов со всех зарегистрированных плавсредств. Твёрдые бытовые отходы с этих лодок, которые также потом остаются на берегах озера, также должны иметь программу сбора и утилизации. Кроме того, Борис Говорин предложил провести инвентаризацию всех туристических баз на берегу Байкала.



Отдельно он отметил остров Ольхон – место притяжения множества туристов. Борис Говорин предложил организовать кемпенги для туристов, в том числе и для сбора и утилизации мусора, который оставляют после себя отдыхающие. Справлять нужду Борис Говорин предложил в биотуалеты, которые помогут сохранить байкальскую экологию.



- Массовый турист настроен на то, чтобы как можно быстрее преодолеть паромную переправу, достичь острова Ольхон и осуществить организацию своего незатейливого отдыха, с набором тех средств отдыха, который он берёт с собой. Поэтому необходимо зонирование территории острова Ольхон, для того, чтобы создавать такие кемпинги, для обеспечения не только отдыха, а также организации бытового мусора, и вопросов, связанных с утилизацией жидких отходов, - пояснил Борис Говорин.



Помимо этого, он отметил необходимость перевода угольных котельных Иркутской области и Бурятии на газ. Также Борис Говорин предложил использовать бутилированную байкальскую воду не только в регионе на крупных российских мероприятиях, как фестивали ШОС, встречи стран СНГ и ЕврАзЭС.



После его выступления депутат Заксобрания Антон Романов предложил провести в феврале парламентские слушания, касающиеся экологических вопросов Байкала.





