Деньги из федерального бюджета пойдут на развитие АПК и территорий
Более 1,4 млрд рублей получит Иркутская область из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий в 2021 году. Эта сумма на 34,8% больше прошлогоднего уровня. Перспективы АПК региона, развитие сельских территорий, а также совершенствование механизма господдержки малых сельхозтоваропроизводителей обсудили министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор области Игорь Кобзев.
Глава федерального ведомства отметил, что агропромышленный комплекс субъекта развивается и показывает позитивную динамику по основным направлениям. По предварительным данным, в 2020 году урожай зерна в регионе увеличился на 86 тыс. тонн и составил 865,1 тыс. тонн. Производство рапса выросло более чем в два раза – до 66 тыс. тонн. Положительные результаты продемонстрировали и овощеводы Иркутской области. Кроме того, производство скота и птицы (на убой в живом весе) за 2020 год составило 152,3 тыс. тонн, что на 1,2% больше уровня 2019 года. На 1,5% увеличилось производство молока, составив 452,4 тыс. тонн.
Развитие сельхозпроизводства в регионе стимулировало рост пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, с января по ноябрь 2020 года на 7,9% увеличился выпуск мясных полуфабрикатов, на 4,1% – мяса и субпродуктов, на 2% – колбасных изделий, на 1,6% – сливочного масла.
Также губернатор региона заявил, что программе комплексного развития сельских территорий посвятят расширенную коллегию министерства, которая пройдёт в Иркутске весной. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутской области на сельское хозяйство выделят более 1,4 млрд рублей
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