В Бурятии заявили, что лес стали рубить меньше

Использовано менее четверти от годовой расчётной лесосеки
В 2020 году объём заготовки древесины в Бурятии снизился на 6% по сравнению с 2019 годом. Об этом заявили сегодня в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В 2020 году, по официальным данным, в Бурятии было заготовлено 2,2 миллионов кубометров древесины. Это всего 21% от годовой расчётной лесосеки.
Снижение объёмов заготовки в агентстве лесного хозяйства объяснили ужесточением требований рубок. Так, запрещена рубка в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а также в орехово-промысловых зонах.
Кроме этого, в 2020 году снизилось количество лесных участков для осуществления рекреационной деятельности и ведения сельского хозяйства. Если в 2019 году по данным видам использования было заключено 162 договора аренды, то в прошлом году количество договоров снизилось до 149.
Между тем, в 2020 году увеличилось количество арендованных лесных участков для геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации линейных объёмов, а также выращивания посадочного материала.
Лесопользователи, которые вырубают леса при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий, заключая договор аренды, берут на себя обязательства по компенсационному лесовосстановлению. Это означает, что лесопользователи в полном объёме обязаны восстановить вырубленные леса.
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