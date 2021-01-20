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В Улан-Удэ ямы начали ремонтировать зимой

В Улан-Удэ ямы начали ремонтировать зимой
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Прорабатывается вопрос о закупе «холодного» асфальта

10 января ГИБДД выявила ямы на четырёх городских улицах Улан-Удэ и постановила устранить их в срок до 22 января. Комбинат по благоустройству решил применить эксперимент по зимнему ямочному ремонту. Этот метод активно применяется в Якутии и других северных регионах, сообщили в комитете городского хозяйства.

- Необходимость ремонта дорожного покрытия возникает не только в летние жаркие дни, но и в зимний период. В нашем регионе минусовые температуры держатся в течение полугодия, поэтому возможен временный ремонт ям щебёночно-гравийной смесью с добавлением воды. Она сразу замерзает на улице и создаёт устойчивое нескользкое покрытие, - заявили в комитете городского хозяйства.

Сейчас ожидается поступления специализированной техники, также прорабатывается вопрос о закупе «холодного» асфальта, с которым можно вести ремонт дорог до -25 градусов.

До момента поступления «холодного» асфальта городские коммунальные службы используют щебеночно-гравийную смесь. Эта временная мера позволит закрывать ямы до наступления плюсовых температур или до момента ремонта «холодным асфальтом». Для безопасности дорожного движения данным способом в зимнее время устраняются выбоины глубиной более 5 см.

С 1 января за ямочный ремонт дорог Улан-Удэ отвечает комитет городского хозяйства, прежним ответственным был комитет по строительству.



ямочный ремонт дороги
 
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