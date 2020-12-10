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В Улан-Удэ назначили нового ответственного за ямочный ремонт

В Улан-Удэ назначили нового ответственного за ямочный ремонт
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Для ямочного ремонта больше не будут привлекать подрядчиков

С 1 января 2021 года полномочия ямочного ремонта будут переданы от комитета по строительству администрации Улан-Удэ комитету городского хозяйства. Об этом сообщили сегодня в мэрии города.

Теперь ремонтировать улично-дорожную сеть будут сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству» в рамках муниципального задания. Это подведомственное учреждение комитета городского хозяйства. Будет создано специальное подразделение – 16 специалистов, которые будут работать в две смены. Предусмотрено приобретение двух единиц спецтехники и оборудования на сумму 5,8 млн. руб. В мэрии обещают, что это будет специализированный передовой комплекс оборудования для выполнения полного цикла ремонтных работ асфальтобетонного покрытия.

По плану, в следующем году требуется ремонт дорог общей площадью свыше 50 тысяч кв. м. на общую сумму 22 млн. рублей.

– Текущий ремонт дорог теперь будет выполнять сам город, а не подрядные организации. Наша задача – выполнять ремонт быстро и качественно в максимально сжатые сроки, чтобы не доставлять неудобства жителям. Это будет возможно благодаря передовому и экономичному ремонту по струйно-инъекционной технологии: яма очищается и под давлением заполняется горячей смесью мелкого щебня и битумной эмульсии. Предварительная подготовка не требуется – обрезка и фрезерование асфальтобетона вокруг выбоин, – сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Ежегодно в администрацию Улан-Удэ поступает до пяти тысяч обращений жителей. Количество просьб по ремонту дорог доходит до 700.


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