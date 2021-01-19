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В Забайкалье нарушителям пожарной безопасности откажут в господдержке

В Забайкалье нарушителям пожарной безопасности откажут в господдержке
Экономика,  Фото:пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края
В законодательство края внесут изменения, касающиеся предоставления субсидий аграриям

Одним из условий для предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям Забайкалья в 2021 году будет отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

- В настоящее время краевой минсельхоз вносит изменения в нормативные правовые акты, направленные на предоставление бюджетных средств аграриям. Согласно нововведениям, одним из обязательных условий для предоставления господдержки станет отсутствие фактов привлечения собственников сельскохозяйственных земель к ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности. Нарушители данных требований не смогут получать субсидии, - рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарёв.

Он отметил, что аграрное ведомство совместно с муниципальными районами регулярно проводит разъяснительную работу с руководителями сельхозорганизаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности на подведомственных территориях. Также Денис Бочкарёв напомнил, что хозяйствам важно не допускать выжигания пожнивых остатков и прокладывать минерализованные полосы.

- Добавим, что в прошлом году специалисты минсельхоза Забайкальского края осуществили выезды во все проблемные в плане пожарной безопасности районы. Проверена готовность более 500 объектов сельскохозяйственного назначения к пожароопасному сезону. Всего было выявлено 39 хозяйств, в которых мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не проводились без объективных причин, - сообщает пресс-служба ведомства.
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