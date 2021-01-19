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В Улан-Удэ, в отличие от других городов, аренда квартир дорожает

В Улан-Удэ, в отличие от других городов, аренда квартир дорожает
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего в столице Бурятии подорожал найм «однушек»

За год в 34 крупных городах России найм квартир подешевел, сообщает портал «Мир квартир». Так, из 16 городов-миллионников рост цен наблюдался лишь в пяти — Новосибирске, Волгограде, Омске, Красноярске и Самаре.

В Улан-Удэ при этом аренда квартир только подорожала. По данным аналитиков портала «Мир квартир», цены на аренду однокомнатных квартир поднялись за год сразу на 26% (в среднем 13,3 тысячи рублей). Съём двухкомнатной квартиры теперь обойдётся в среднем в 18,1 тысячу (+25%). «Трёшки» подорожали в среднем до 21,5 тысяч (+17%).

В общероссийском рейтинге по ценам на аренду квартир столица Бурятии расположилась на 33-м месте, вслед за Самарой и Ярославлем. Лидируют в рейтинге традиционно Москва и Санкт-Петербург. Также в пятёрку лидеров по ценам вошли Севастополь, Сочи и Сургут, на шестом месте Московская область.

Самое значительное падение цен на аренду зафиксировано в Казани. Любопытно, что аналитики зафиксировали снижение и в обеих столицах.

- В пятёрку городов с самой подешевевшей арендой вошли обе столицы. Это во многом связано с оттоком рабочей силы из мегаполисов — отчасти из-за потери работы во время карантина, отчасти из-за открывшейся для многих возможности работать удалённо, — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.


аренда жилья
 
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