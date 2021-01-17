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Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ снизился на 28%

Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ снизился на 28%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В аэропорту «Байкал» назвали самые популярные маршруты

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ожидаемо снизился пассажиропоток в улан-удэнском аэропорту, падение составило 28%. Если в 2019-м было 478 448 пассажиров, то в прошлом году аэропорт обслужил 340 997 человек.

- Количество самолетовылетов в международном аэропорту «Байкал» составило 2 883, а общая максимальная взлётная масса - 127 591 тонн, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В 2020 году из аэропорта «Байкал» выполнялись рейсы по направлениям: Москва, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, Нижнеангарск, Таксимо, Чита, Хужир, Красноярск и Якутск.

Наиболее популярными маршрутами стали Москва и Новосибирск.

В 2021 году авиакомпании продолжат выполнять полёты по всем направлениям.

Сегодня гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсети поделился любопытным фактом. Оказывается, в среднем 43% пассажиров рейса «Улан-Удэ – Новосибирск» летят дальше, с пересадкой в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Аэропорт "Байкал"
 
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