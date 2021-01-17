В аэропорту «Байкал» назвали самые популярные маршруты
В 2020 году из-за пандемии коронавируса ожидаемо снизился пассажиропоток в улан-удэнском аэропорту, падение составило 28%. Если в 2019-м было 478 448 пассажиров, то в прошлом году аэропорт обслужил 340 997 человек.
- Количество самолетовылетов в международном аэропорту «Байкал» составило 2 883, а общая максимальная взлётная масса - 127 591 тонн, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
В 2020 году из аэропорта «Байкал» выполнялись рейсы по направлениям: Москва, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, Нижнеангарск, Таксимо, Чита, Хужир, Красноярск и Якутск.
Наиболее популярными маршрутами стали Москва и Новосибирск.
В 2021 году авиакомпании продолжат выполнять полёты по всем направлениям.
Сегодня гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсети поделился любопытным фактом. Оказывается, в среднем 43% пассажиров рейса «Улан-Удэ – Новосибирск» летят дальше, с пересадкой в новосибирском аэропорту «Толмачево».
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ снизился на 28%
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