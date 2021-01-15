Названы основные источники инвестиций на Дальнем Востоке

Исследование провели эксперты «Востокгосплан»



Изменение отраслевой структуры инвестиций в регионах Дальнего Востока в январе-сентябре 2020 года отразилось и на источниках их финансирования, сообщают эксперты ФАНУ «Востокгосплан».



- За рассматриваемый период доля собственных средств выросла до 54%, доля привлечённых средств сократилась на 4 процентных пункта, — отмечают аналитики.



Наибольший отток инвестиций пришёлся на категорию «прочих» источников: их объём сократился на 73,8%.



- Согласно методике Росстата, в категорию «прочие» включены в том числе инвестиции промышленно-финансовых групп. Это позволяет предположить, что сокращение поступления средств из данного источника связано с завершением ПАО «Газпром» инвестиций в проект строительства магистрального газопровода «Сила Сибири», реализованного на территории Республики Саха (Якутия) и Амурской области, — поясняют аналитики «Востокгосплан».



По их мнению, значительного сокращения номинального объёма инвестиций удалось избежать за счёт увеличения объёмов вложений бюджетных средств и кредитов.



По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, в январе-сентябре 2020 объём бюджетных средств вырос, составив 12,1% от общего объёма инвестиций.



- Объём инвестиций, источником которых являются банковские кредиты, увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 17,3% от общей суммы вложений, — отметили эксперты.



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