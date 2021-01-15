Исследование провели эксперты «Востокгосплан»
Изменение отраслевой структуры инвестиций в регионах Дальнего Востока в январе-сентябре 2020 года отразилось и на источниках их финансирования, сообщают эксперты ФАНУ «Востокгосплан».
- За рассматриваемый период доля собственных средств выросла до 54%, доля привлечённых средств сократилась на 4 процентных пункта, — отмечают аналитики.
Наибольший отток инвестиций пришёлся на категорию «прочих» источников: их объём сократился на 73,8%.
- Согласно методике Росстата, в категорию «прочие» включены в том числе инвестиции промышленно-финансовых групп. Это позволяет предположить, что сокращение поступления средств из данного источника связано с завершением ПАО «Газпром» инвестиций в проект строительства магистрального газопровода «Сила Сибири», реализованного на территории Республики Саха (Якутия) и Амурской области, — поясняют аналитики «Востокгосплан».
По их мнению, значительного сокращения номинального объёма инвестиций удалось избежать за счёт увеличения объёмов вложений бюджетных средств и кредитов.
По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, в январе-сентябре 2020 объём бюджетных средств вырос, составив 12,1% от общего объёма инвестиций.
- Объём инвестиций, источником которых являются банковские кредиты, увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 17,3% от общей суммы вложений, — отметили эксперты.
Справка:
Федеральное автономное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» («Востокгосплан») является подведомственным учреждением министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Учреждение выполняет научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ.
Учреждение функционирует в Хабаровске, имеется филиал в Москве.
Названы основные источники инвестиций на Дальнем Востоке
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