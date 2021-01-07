На Байкале запретили 26 видов деятельности





Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список запрещённых видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Соответствующее постановление правительства РФ будет действовать до 1 января 2027 года.Список состоит из 26 пунктов. Среди них — заготовка древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд и заготовки древесины при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий. Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 25 федерального закона «Об охране озера Байкала».Запрещена заготовка живицы. Под запретом разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, добыча нефти и природного газа, а также радиоактивных и металлических руд. Запрещено проведение дноуглубительных работ, за исключением ряда случаев. Имеются в перечне также сплав древесины по рекам, впадающим в Байкал или строительство автомобильных и железных дорог (впрочем, также не без исключений).