На Байкале запретили 26 видов деятельности

Правительство РФ утвердило список запрещённых видов деятельности на Байкале
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список запрещённых видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Соответствующее постановление правительства РФ будет действовать до 1 января 2027 года.
Список состоит из 26 пунктов. Среди них — заготовка древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд и заготовки древесины при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий. Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 25 федерального закона «Об охране озера Байкала».
Запрещена заготовка живицы. Под запретом разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, добыча нефти и природного газа, а также радиоактивных и металлических руд. Запрещено проведение дноуглубительных работ, за исключением ряда случаев. Имеются в перечне также сплав древесины по рекам, впадающим в Байкал или строительство автомобильных и железных дорог (впрочем, также не без исключений).
Полный перечень:
Правительство РФ утвердило список запрещённых видов деятельности на Байкале
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