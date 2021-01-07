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На Байкале запретили 26 видов деятельности

На Байкале запретили 26 видов деятельности
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Правительство РФ утвердило список запрещённых видов деятельности на Байкале

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список запрещённых видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Соответствующее постановление правительства РФ будет действовать до 1 января 2027 года.

Список состоит из 26 пунктов. Среди них — заготовка древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд и заготовки древесины при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий. Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 25 федерального закона «Об охране озера Байкала».

Запрещена заготовка живицы. Под запретом разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, добыча нефти и природного газа, а также радиоактивных и металлических руд. Запрещено проведение дноуглубительных работ, за исключением ряда случаев. Имеются в перечне также сплав древесины по рекам, впадающим в Байкал или строительство автомобильных и железных дорог (впрочем, также не без исключений).

Полный перечень:

Байкал экология правительство России
 
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