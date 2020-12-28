Перепись покажет численность занятого населения Бурятии

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров.





По информации Бурятстата

Перепись населения расскажет не только о численности населения, но и даст представление о нём в разрезе основных социально-экономических характеристик, в том числе даст объемную, подробную картину о занятости и безработице. В целях изучения занятости населения в программу предстоящей переписи включен блок вопросов о работе респондента. Впервые будет изучена маятниковая и трудовая миграция. Переписчик спросит, насколько часто приходится выезжать к месту работы в другой населённый пункт, регион или даже иностранное государство.При всероссийской переписи населения 2010 года занятость изучалась у населения в возрасте 15-72 лет. Так, в Бурятии численность занятого населения составила 387,8 тыс. человек, среди которых 93,8 % - лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет). Работающих пенсионеров в 2010 году насчитывалось 38,7 тыс. человек, среди которых 63 % - женщины. Численность безработного населения составила 58,5 тыс. человек, в том числе пенсионеров - 4,5 тыс. человек. В 2010 году 8,9 тыс. занятых указали, что имели не одну работу, эта информация была получена при переписи впервые. Из общего числа занятых в экономике в возрасте 15 - 72 лет абсолютное большинство – 360 тыс. человек являлись работающими по найму.На основе анализа информации о занятости и безработице, полученной в ходе предстоящей переписи населения, государством будет разработан план действий, направленный на оказание помощи человеку в реализации своих прав на труд.