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Частные дома составили 80% жилищного строительства Бурятии

Частные дома составили 80% жилищного строительства Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году темпы строительства жилья слегка выросли

С января по ноябрь 2020 года в Бурятии построили 1978 жилых домов (2873 квартиры) общей площадью 197,4 тыс. кв. метра. В этом случае учитывается жилые дома, построенные на землях садоводств. Объём жилищного строительства вырос по сравнению с прошлым годом на 6%.

- Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, ввод жилья составил 162,5 тыс. кв. метров общей площади и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7,4 %, - уточнили в Бурятстате.

Жители Бурятии за счёт собственных и заёмных средств построили себе жилых домов общей площадью 153,8 тыс. кв. метров. Это почти 80% от общего объема введенного в республике жилья.

Традиционно основной объём ввода (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) обеспечила столица республики – 45,8 % общего объёма по республике. Среди районов республики лидируют Иволгинский район, где было введено 8,1 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский район – 7,1 %, Заиграевский – 5,4 %, Тарбагатайский район – 5,3 %.





жилье строительство
 
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