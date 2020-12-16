Через Бурятию вывезли 33 тонны рогов в Китай

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Польшу отправились несколько шкур медведя



Управление Россельхознадзора с начала 2020 года в пунктах пропуска МАПП «Кяхта», ЖДПП «Наушки», международного аэропорта Улан-Удэ, а также на крупных железнодорожных станциях проконтролировало перевозку 2 504 партий животноводческой продукции.



При экспорте в Монголию досмотрено 24 011 тонн животноводческой продукции и кормов: 4730 тонн молочной, 1196 тонн рыбной и 6591 тонна мясной продукции, 10 тонн рыбьего жира, 40 тонн меда, 30 тонн продукции быстрого приготовления, 6 тонн желатина и 11408 тонн кормов для сельскохозяйственных животных.



Кроме того, из республики экспортировано 7 тонн рогов северного оленя, 26 тонн рогов марала в Китай и 10 штук шкур медведя в Польшу.



При импорте в Бурятию с начала года из Монголии поступило 31 тонна кормов и 8 тонн мясных консервов, 5 000 тонн кормов, 11 тонн желатина, 13 тонн крабовых палочек и 5 тонн крабового мяса из Китая, 14 тонн ветеринарных препаратов из Индии и 708 тонн молочной продукции из Беларуси.







