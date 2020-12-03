В Бурятии назвали среднюю зарплату работников малого бизнеса

Малый и средний бизнес республики обеспечивает занятость 118 тысяч человек
Росстат готовится к проведению экономической переписи малого бизнеса по итогам за 2020 год. Сплошное наблюдение проводится один раз в пять лет. По состоянию на 1 ноября, в Бурятии зарегистрировано 32,4 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В их числе 11,9 тысяч малых и средних предприятий и 20,5 тысяч индивидуальных предпринимателей, сообщили в Бурятстате.
В общем числе зарегистрированных предприятий на долю малых и средних предприятий приходится 59 %. Малый и средний бизнес республики обеспечивает занятость 118 тысяч человек.
- Малый бизнес в республике является ведущим в таких сегментах экономической деятельности, как торговля, строительство, общественное питание. Субъекты малого и среднего предпринимательства в 2019 году по оперативным данным формировали 80,2 % всего оборота розничной торговли, 39,1 % оборота оптовой торговли, 88,2 % оборота общественного питания, 51,3 % объёма подрядных работ, - уточнили в Бурятстате.
Большой вклад малых предприятий наблюдается в производстве пиломатериалов, мебели, сборных строительных конструкций из бетона, текстильных изделий, одежды, обуви. Малое и среднее предпринимательство является ведущим в производстве пищевых продуктов и напитков таких как, кисломолочная продукция (97 % в общем объёме производства), сливочное масло (95 %), сыр, сырные продукты (88 %), молоко (88 %), мучные кондитерские изделия, торты и пирожные (87 %), печенье и имбирные пряники (79 %), изделия хлебобулочные недлительного хранения (71 %). Готовые пищевые блюда, замороженные полуфабрикаты в тесте, какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, минеральные воды, безалкогольные напитки, прочие кисломолочные продукты, смолы природные прочие, живица (бальзамы), полностью производятся субъектами малого и среднего предпринимательства.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (без микропредприятий) в январе-сентябре 2020 года, по данным Бурятстата, составила 27 234 рубля. Это 39 % меньше среднемесячной заработной платы на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (44 698 рублей).
В Бурятии назвали среднюю зарплату работников малого бизнеса
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