В Бурятии малому бизнесу устроят перепись

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет. В соответствии с законодательством Российской Федерации, участие в ней является обязательным.





В Бурятии пройдёт экономическая перепись малого бизнеса.- Результаты переписи позволят сформировать объективную информационную основу для выполнения задач повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, поставленных президентом России, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Сегодня малый бизнес - это 59% предприятий Бурятии и 20,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Малый и средний бизнес республики обеспечивает занятость 118 тысяч человек.Малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели во время сплошного статистического наблюдения могут рассказать, как живут, какие вопросы у них возникают. Эти данные лягут в основу решений по развитию сектора малого бизнеса и программ поддержки.Для этого до 1 апреля 2021 года нужно заполнить специально разработанные электронные анкеты для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей:∙ на портале Госуслуг;∙ или на интернет-сайте Росстата (при наличии электронной цифровой подписи); https://websbor.gks.ru/online/),∙ или у операторов электронного документооборота.Также заполненную анкету можно предоставить и в бумажном виде лично или отправить по почте в Бурятстат (адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 3, телефон: (3012) 222-710). К специалистам можно обратиться, если при заполнении анкеты возникнут вопросы или понадобится помощь.Предварительные итоги всей работы будут подведены, оформлены и опубликованы в декабре. Окончательные итоги с подробными данными по всей стране будут опубликованы в июне 2022 года.