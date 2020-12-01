В Улан-Удэ рассказали, как идёт строительство моста через Уду

Транспортный переход через реку Уда позволит разгрузить автомобильное движение в центральной части города и напрямую свяжет между собой Октябрьский и Железнодорожный районы, что решит проблему автомобильных пробок. Четырёхполосный мост будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров.







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Строительство ведется по поручению президента России Владимира Путина. Работы планируется завершить в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.

