В Улан-Удэ рассказали, как идёт строительство моста через Уду

В Улан-Удэ продолжается строительство третьего моста через реку Уда. 29 ноября заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников провёл рабочее совещание, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
- На сегодняшний день нам надо решить вопрос с межрегиональной распределительной сетевой компанией для стабильной подачи электроэнергии на объект и организовать освещение рабочих мест. На объекте не должны допускаться травмоопасные ситуации. Световой день стал короче, работы нужно развернуть в полном объёме, - дал поручение Евгений Луковников.
Также он обратил внимание на работу по выкупу земельных участков и объектов недвижимости в зоне, где пройдёт мост. На сегодняшний день выкуплено 12 земельных участков на сумму 39,5 млн рублей.
На сегодня на правом берегу реки выполнены работы по устройству площадки для строительства опоры моста. На левом берегу выполняются работы по строительству второй опоры, надземного пешеходного перехода, а также переустройству сетей водоснабжения.
Транспортный переход через реку Уда позволит разгрузить автомобильное движение в центральной части города и напрямую свяжет между собой Октябрьский и Железнодорожный районы, что решит проблему автомобильных пробок. Четырёхполосный мост будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров.
Строительство ведется по поручению президента России Владимира Путина. Работы планируется завершить в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство четырёхполосного моста началось в апреле этого года.
Недавно улан-удэнцы креативили, предлагая различные варианты названия моста.
К слову, компания «Хотьковский автомост», которая строит мост, обязалась выделить 100 миллионов рублей на строительство кафедрального собора в парке имени Орешкова в Улан-Удэ.