Улан-удэнцы вовсю креативят с названием нового моста

Жители Улан-Удэ предлагают придумать название новому мосту, который строится через реку Уду. Сообщение с этой идеей появилось в паблике «Аноним 03». Автор поста предложил назвать его президентским, поскольку деньги на его строительство были выделены после обращения журналиста из Бурятии к Владимиру Путину.
- Новый мост через Уду пока безымянный, думаю, что он будет называться президентским! А какие у вас предложения, проголосуем? – написал анонимный пользователь Сети.
В комментариях к посту подписчики паблика предлагали свои варианты. В том числе предложили дать мосту имя журналиста, которая подняла вопрос на пресс-конференции с Путиным. В 2017-м году вопрос про мост удалось задать журналисту «Тивикома» Юлии Пермяковой.
Также была озвучена идея назвать мост в честь глав Бурятии Алексея Цыденова. Между пользователями развернулась дискуссия на эту тему:
«Цыденовский мост! Есть же улицы, названные в честь руководителей Бурятии. Ул. Ербанова, ул Модогоева. А тут можно мост назвать», - написал один.
«Лучше «Алёшенькин», так приятнее слуху», - дополнил другой.
«Алексеевский».
«Давайте сразу Путинским»
«Цыденовский централ ветер северный…»
Также прозвучало ещё несколько интересных вариантов: «Надо красивое название. Есть же Богатырский, Бегущая лань. На Левом ещё надо было назвать Тигровый мост, где тигры сидят. И вот по примеру придумать название к новому. Какие монументы интересно поставят. Назовут, наверное, в честь Батарейки Батарейным и поставят в начале и в конце батарейки или аккумуляторы»,
«Шёлковый путь»,
«Слезы водителя...»,
«Как назовёшь, так и будет работать, поэтому нужно назвать, например, «Безопасный», «Надёжный» или что-то в таком духе. Назовём «Президентский» и будет ездить только чиновники».
Ещё прозвучало несколько простых вариантов: «Третий», «Удинский мост, да и все тут», «Новый мост все будут говорить», «Новый мост скорее всего».
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство четырёхполосного моста с развязками началось в апреле этого года. Федеральный бюджет выделил 7,5 миллиардов рублей.
Один из въездов на переправу организуют на пересечении улиц Лебедева, Сахьяновой и Трубачеева. В Советском районе построят развязку, которая соединит её с посёлком Лазо. Ещё одна появится в Железнодорожном – за железной дорогой. Непосредственного пересечения с железнодорожными путями не будет: появится автодорожный тоннель, который выйдет прямо на улицу Третья транспортная.
Для удобства движения в этом месте построят путепровод. С одной стороны расположится дорога на Элеватор, с другой – на Кирзавод.
По оценкам экспертов, новый мост разгрузит транспортный поток Улан-Удэ на 30%.