 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

Улан-удэнцы вовсю креативят с названием нового моста

Улан-удэнцы вовсю креативят с названием нового моста
Общество, 
Строящийся мост предлагают назвать в честь Путина или журналиста, которая задала про него вопрос

Жители Улан-Удэ предлагают придумать название новому мосту, который строится через реку Уду. Сообщение с этой идеей появилось в паблике «Аноним 03». Автор поста предложил назвать его президентским, поскольку деньги на его строительство были выделены после обращения журналиста из Бурятии к Владимиру Путину.

- Новый мост через Уду пока безымянный, думаю, что он будет называться президентским! А какие у вас предложения, проголосуем? – написал анонимный пользователь Сети.

В комментариях к посту подписчики паблика предлагали свои варианты. В том числе предложили дать мосту имя журналиста, которая подняла вопрос на пресс-конференции с Путиным. В 2017-м году вопрос про мост удалось задать журналисту «Тивикома» Юлии Пермяковой.

Также была озвучена идея назвать мост в честь глав Бурятии Алексея Цыденова. Между пользователями развернулась дискуссия на эту тему:

«Цыденовский мост! Есть же улицы, названные в честь руководителей Бурятии. Ул. Ербанова, ул Модогоева. А тут можно мост назвать», - написал один.
«Лучше «Алёшенькин», так приятнее слуху», - дополнил другой.
«Алексеевский».
«Давайте сразу Путинским»
«Цыденовский централ ветер северный…»

Также прозвучало ещё несколько интересных вариантов: «Надо красивое название. Есть же Богатырский, Бегущая лань. На Левом ещё надо было назвать Тигровый мост, где тигры сидят. И вот по примеру придумать название к новому. Какие монументы интересно поставят. Назовут, наверное, в честь Батарейки Батарейным и поставят в начале и в конце батарейки или аккумуляторы»,
«Шёлковый путь»,
«Слезы водителя...»,
«Как назовёшь, так и будет работать, поэтому нужно назвать, например, «Безопасный», «Надёжный» или что-то в таком духе. Назовём «Президентский» и будет ездить только чиновники».

Ещё прозвучало несколько простых вариантов: «Третий», «Удинский мост, да и все тут», «Новый мост все будут говорить», «Новый мост скорее всего».

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство четырёхполосного моста с развязками началось в апреле этого года. Федеральный бюджет выделил 7,5 миллиардов рублей.

Один из въездов на переправу организуют на пересечении улиц Лебедева, Сахьяновой и Трубачеева. В Советском районе построят развязку, которая соединит её с посёлком Лазо. Ещё одна появится в Железнодорожном – за железной дорогой. Непосредственного пересечения с железнодорожными путями не будет: появится автодорожный тоннель, который выйдет прямо на улицу Третья транспортная.

Для удобства движения в этом месте построят путепровод. С одной стороны расположится дорога на Элеватор, с другой – на Кирзавод.

По оценкам экспертов, новый мост разгрузит транспортный поток Улан-Удэ на 30%.


мост
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы вовсю креативят с названием нового моста
Улан-удэнцы вовсю креативят с названием нового моста
Общество, 14.08.2020
Строящийся мост предлагают назвать в честь Путина или журналиста, которая задала про него вопрос
В Бурятии пожарные обошли более 62 тысяч домов
В Бурятии пожарные обошли более 62 тысяч домов
Общество, 14.08.2020
В жилых секторах в Бурятии проводятся профилактические рейды, направленные на снижение количества пожаров
Автопавильоны в Улан-Удэ построят осуждённые
Автопавильоны в Улан-Удэ построят осуждённые
Общество, 14.08.2020
В колонии появятся новые рабочие места
В Бурятии хотят давать премии за победы на всероссийских олимпиадах
В Бурятии хотят давать премии за победы на всероссийских олимпиадах
Общество, 14.08.2020
Поощрять также планируется и готовивших школьников педагогов
В иркутском Суворовском училище будут жить 560 детей
В иркутском Суворовском училище будут жить 560 детей
Общество, 14.08.2020
В Иркутске работают представители военно-строительной компании минобороны
В Иркутске скоро заработает ледовый дворец «Байкал»
В Иркутске скоро заработает ледовый дворец «Байкал»
Общество, 14.08.2020
В ближайшие дни начнётся заливка льда
Бесплатно кормить младшеклассников в Бурятии начнут в новом учебном году
Бесплатно кормить младшеклассников в Бурятии начнут в новом учебном году
Общество, 14.08.2020
«Кормить будем всех», - прокомментировал глава Бурятии
Братчанин может выиграть миллион рублей на «Пятнице!»
Братчанин может выиграть миллион рублей на «Пятнице!»
Общество, 14.08.2020
Житель Братска принял участие в телепроекте «Кондитер»
Жителям Бурятии открыли леса для сбора грибов и валежника
Жителям Бурятии открыли леса для сбора грибов и валежника
Общество, 14.08.2020
В Бурятии сняли все ограничения по сбору дикоросов
Автомобилисты Бурятии поддержали петицию за установку барьеров на дорогах
Автомобилисты Бурятии поддержали петицию за установку барьеров на дорогах
Общество, 14.08.2020
Петиция запущена после резонансного ДТП с актёром Михаилом Ефремовым
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 14.08.2020
Утром в районах республики и Улан-Удэ туманы
На Байкале проведут экстремальный кросс-триатлон
На Байкале проведут экстремальный кросс-триатлон
Общество, 13.08.2020
Финишировать он будет на вершине полуострова Святой Нос

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^