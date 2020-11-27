За неделю досмотрено около 300 тонн животноводческой продукции
На станции Улан-Удэ с 20 по 26 ноября инспекторы управления Россельхознадзора досмотрели 292 тонны продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.
На экспорт в Монголию через Улан-Удэ ушло 16 тонн готовой молочной продукции.
При внутрироссийских перевозках досмотрено 130 тонн полуфабрикатов из свинины, 50 тонн куриных полуфабрикатов, 28 тонн мяса птицы, 4 тонны свинины и 12 тонн морепродуктов из России, 2 тонн уругвайских говяжьих субпродуктов, 5 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины, 3 тонн белорусской говядины, 22 тонн говядины из Бразилии и 20 тонн парагвайской говядины.
Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Через Улан-Удэ провезли в Монголию 16 тонн «молочки»
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