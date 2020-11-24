Россияне активно покупают туры в Бурятию

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Туроператоры считают, что пик бронирований на новогодние праздники ещё не начался



Россияне активно бронируют дорогие объекты размещения для своего зимнего отдыха в востребованных регионах. В число востребованных входит и Бурятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.



Бронирование новогодних туров по-прежнему идёт медленнее, чем годом ранее, поскольку россияне боятся, что поездка может сорваться из-за их болезни или ограничений в регионе из-за пандемии, отметила эксперт. Сейчас динамика отстаёт от прошлогодней на 40%, указала она.



- При этом есть такая немного парадоксальная картина. Дорогие объекты размещения практически во всех основных востребованных регионах активно бронируются - кроме Краснодарского края, Шерегеша и Хибин это еще и Санкт-Петербург, Московская область, Алтай, Бурятия. Дорогие средства размещения были забронированы и раскуплены буквально в течение октября - ноября, - сказала Ломидзе.



Туроператоры считают, что пик бронирований на новогодние праздники придётся на конец ноября – начало декабря.





