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Россияне активно покупают туры в Бурятию

Россияне активно покупают туры в Бурятию
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Туроператоры считают, что пик бронирований на новогодние праздники ещё не начался

Россияне активно бронируют дорогие объекты размещения для своего зимнего отдыха в востребованных регионах. В число востребованных входит и Бурятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Бронирование новогодних туров по-прежнему идёт медленнее, чем годом ранее, поскольку россияне боятся, что поездка может сорваться из-за их болезни или ограничений в регионе из-за пандемии, отметила эксперт. Сейчас динамика отстаёт от прошлогодней на 40%, указала она.

- При этом есть такая немного парадоксальная картина. Дорогие объекты размещения практически во всех основных востребованных регионах активно бронируются - кроме Краснодарского края, Шерегеша и Хибин это еще и Санкт-Петербург, Московская область, Алтай, Бурятия. Дорогие средства размещения были забронированы и раскуплены буквально в течение октября - ноября, - сказала Ломидзе.

Туроператоры считают, что пик бронирований на новогодние праздники придётся на конец ноября – начало декабря.


туризм Новый год
 
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