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В Бурятии разработана дорожная карта развития туризма

В Бурятии разработана дорожная карта развития туризма
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
74 приоритетные инициативы реализуют течение 2021-2026 годов

В Улан-Удэ на прошлой неделе состоялась презентация дорожной карты по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности туристического кластера Бурятии.

В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Александр Абрамкин, руководитель АО «StrategyPartnersGroup» Александр Идрисов, министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева, министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, представители исполнительных органов власти, «Сбербанка», туристской общественности.

По итогам презентации глава Бурятии попросил доработать стратегию.

- Стратегия действительно нужна. Прошу разделить дорожную карту на быстрые и долгосрочные результаты и победы, определить дальнейшие шаги. Сегодня мы принимаем карту и готовы дальше работать совместно для улучшения данного инструмента развития региона, - заявил Алексей Цыденов.

Дорожную карту подготовила консалтинговая компания АО «StrategyPartnersGroup» по заказу ПАО «Сбербанк России» в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с министерством туризма республики, подписанного 6 декабря 2019 года.

- Сегодня мы делаем важный шаг в развитии туристической отрасли Бурятии. Несмотря на все трудности 2020 года, работа по подготовке дорожной карты продолжалась, были созданы рабочие группы заинтересованных людей – представителей общественных организаций, бизнес-сообществ и власти. В процессе мозговых штурмов участники помогли разработать те решения, которые представлены в карте. Надеюсь, что она станет серьёзным и важным инструментом для дальнейшего развития туризма в республике, - отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

В целях подготовки дорожной карты с декабря 2019 года по март 2020 года были проведены две стратегические сессии и четыре заседания рабочей группы с участием ведущих туроператоров, владельцев средств размещения, маркетинговых агентств, потенциальных инвесторов республики. Выбраны три фокус-группы: «Развитие транспортной инфраструктуры», «Стратегия продвижения турпродукта», «Инфраструктура размещения туристов». Организован ряд рабочих выездов в районы республики. 2 марта 2020 года была проведена промежуточная презентация дорожной карты.

Дорожная карта включает 74 приоритетные инициативы со сроком реализации в течение 2021-2026 годов. В их числе 12 туристических продуктов: «Энергия Байкала», «Путь к Байкалу», «От Байкала до Саян», «Лед Байкала», «Музыка Бурятии», «Наедине с Байкалом», «Музыка Бурятии: сельский туризм», «Искусство Бурятии», «Сплотись на Байкале», «Зарядись на Байкале», «Древние миры Байкала», «Спортивный Байкал».

Выделены туристические зоны, которые наиболее привлекательны для туристов. К ним относятся Тункинская долина и коридор Байкал-Хубсугул, Улан-Удэ, ОЭЗ «Байкальская гавань», Горячинск, Максимиха и Святой Нос, а также Северный и Южный Байкал, включая гору Мамай.

В рамках разработки стратегии проведён интегральный анализ ресурсного потенциала, который получил наивысшую оценку, а также проанализированы регуляторная среда, административный климат, инфраструктурная составляющая, человеческие ресурсы, продукт и продвижение, среда для безопасности и здоровья. Произведена оценка ключевых показателей на перспективный период, поставлены задачи, которые в конечном итоге нацелены на увеличение трафика, среднего чека и времени пребывания туристов в Бурятии.
До 23 ноября 2020 года участники рабочих групп представляют замечания и предложения по дорожной карте, которые будут обобщены министерством туризма и направлены в адрес Сбербанка и «StrategyPartners» для доработки отчёта.

В рамках реализации дорожной карты правительство республики совместно со Сбербанком России и правительством Иркутской области планирует проведение «Roadshow» туристского потенциала Бурятии и Иркутской области под объединенным брендом «Байкал» с конкретными предложениями для потенциальных инвесторов и презентацией мер государственной поддержки проектов. В декабре будет проводиться стартовое мероприятие, более развернутое «Roadshow» состоится уже в первом квартале 2021 года.
На основе дорожной карты, а также с учётом паспорта национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», будет сформирован план мероприятий по реализации стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на период до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
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