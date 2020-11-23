Судебные приставы Бурятии в очередной раз помогли взыскать заработную плату
В Тункинском районе Бурятии судебные приставы взыскали работникам общества с ограниченной ответственностью задолженность по заработной плате. Коммунальное предприятие, занимающееся управлением эксплуатацией жилищного фонда в районе, задолжало своим работникам около 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В связи с задержкой выплаты заработных средств работники предприятия вынужденно обратились в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Суд постановил взыскать с компании задолженность по заработной плате.
В службе судебных приставов в отношении общества возбуждено 37 исполнительных производств. Сейчас задолженность по зарплате в размере 676 801 рублей взыскана в полном объёме.
- В последние годы предприятие постоянно задерживает с выплатой заработной платы. В результате деятельности судебных приставов с начала текущего года работникам предприятия возвращено около 3 млн. рублей заработной платы, - уточнили в службе судебных приставов.
В Тункинском районе Бурятии стало постоянным должником предприятие ЖКХ
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