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В Тункинском районе Бурятии стало постоянным должником предприятие ЖКХ

В Тункинском районе Бурятии стало постоянным должником предприятие ЖКХ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Судебные приставы Бурятии в очередной раз помогли взыскать заработную плату

В Тункинском районе Бурятии судебные приставы взыскали работникам общества с ограниченной ответственностью задолженность по заработной плате. Коммунальное предприятие, занимающееся управлением эксплуатацией жилищного фонда в районе, задолжало своим работникам около 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В связи с задержкой выплаты заработных средств работники предприятия вынужденно обратились в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Суд постановил взыскать с компании задолженность по заработной плате.

В службе судебных приставов в отношении общества возбуждено 37 исполнительных производств. Сейчас задолженность по зарплате в размере 676 801 рублей взыскана в полном объёме.

- В последние годы предприятие постоянно задерживает с выплатой заработной платы. В результате деятельности судебных приставов с начала текущего года работникам предприятия возвращено около 3 млн. рублей заработной платы, - уточнили в службе судебных приставов.
судебные приставы долги по зарплате
 
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