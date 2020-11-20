 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 ноября

19 ноября

Популярное

Через Бурятию в Монголию отправили 23 тонны мороженого

Через Бурятию в Монголию отправили 23 тонны мороженого
Экономика,  Фото:pixabay.com
Также в соседнюю страну отправили яйца и рыбные консервы

Госинспекторы управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ с 13 по 19 ноября досмотрели 180 тонн продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.

При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка свыше 1,2 млн штук куриных яиц, 23 тонн мороженого и двух тонн рыбных консервов.

- При внутрироссийских перевозках осуществлён досмотр 38 тонн полуфабрикатов из свинины, 46 тонн куриных полуфабрикатов, 12 тонн мяса птицы, четырёх тонны свиного шпика и 21 тонны рыбы из России, 27 тонн бразильского мяса птицы, две тонны чилийской рыбы, три тонны рыбы с Фарерских островов и две тонны рыбы из Китая, - сообщили в управлении Россельхознадзора.

Нарушений не выявлено.


мороженое Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Через Бурятию в Монголию отправили 23 тонны мороженого
Через Бурятию в Монголию отправили 23 тонны мороженого
Экономика, 20.11.2020
Также в соседнюю страну отправили яйца и рыбные консервы
В Бурятии возведут «Байкал-Эрмитаж»
В Бурятии возведут «Байкал-Эрмитаж»
Экономика, 20.11.2020
О крупном проекте «Байкал-Эрмитаж» рассказали главе Ростуризма
В октябре в Бурятии ускорилась инфляция
В октябре в Бурятии ускорилась инфляция
Экономика, 19.11.2020
Показатель заметно выше дальневосточного
На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» цистерну с керосином
На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» цистерну с керосином
Экономика, 19.11.2020
На авиазаводе проводились пожарно-тактические учения
Жители Бурятии всё чаще пробуют силы в инвестициях на бирже
Жители Бурятии всё чаще пробуют силы в инвестициях на бирже
Экономика, 19.11.2020
В Бурятии поставлен рекорд по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов
В Бурятии с начала года подорожало почти всё
В Бурятии с начала года подорожало почти всё
Экономика, 19.11.2020
Отмечено повышение цен на продукты и бензин
В Бурятии сообщили о росте промышленного производства
В Бурятии сообщили о росте промышленного производства
Экономика, 18.11.2020
Позитивную динамику показали обрабатывающие производства
В Бурятии утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков
В Бурятии утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков
Экономика, 18.11.2020
Суммарная кадастровая стоимость по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 144,8 млрд
В Бурятии благоустроили территорию у дома почти на миллион
В Бурятии благоустроили территорию у дома почти на миллион
Экономика, 18.11.2020
Здесь поставили лавочки и уложили асфальт
Жители Забайкалья чаще всего переезжают в Бурятию
Жители Забайкалья чаще всего переезжают в Бурятию
Экономика, 18.11.2020
На втором месте по переездам забайкальцев находится Иркутская область
Жители Бурятии чаще всего «убегают» в Иркутск и к морю
Жители Бурятии чаще всего «убегают» в Иркутск и к морю
Экономика, 18.11.2020
Представлена новая статистика миграции населения Бурятии
В улан-удэнскую школу купили компьютеров и техники на миллион
В улан-удэнскую школу купили компьютеров и техники на миллион
Экономика, 17.11.2020
Туда поступили компьютеры, многофункциональные устройства и проектор  
Недорогая машина доступна каждой четвёртой семье в Бурятии
Недорогая машина доступна каждой четвёртой семье в Бурятии
Экономика, 17.11.2020
Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по доступности покупки автомобилей
Монголия закрыла границу с Бурятией
Монголия закрыла границу с Бурятией
Экономика, 16.11.2020
Пропускать граждан через границу будут по предварительной договорённости

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^