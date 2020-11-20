Через Бурятию в Монголию отправили 23 тонны мороженого

Также в соседнюю страну отправили яйца и рыбные консервы



Госинспекторы управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ с 13 по 19 ноября досмотрели 180 тонн продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.



При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка свыше 1,2 млн штук куриных яиц, 23 тонн мороженого и двух тонн рыбных консервов.



- При внутрироссийских перевозках осуществлён досмотр 38 тонн полуфабрикатов из свинины, 46 тонн куриных полуфабрикатов, 12 тонн мяса птицы, четырёх тонны свиного шпика и 21 тонны рыбы из России, 27 тонн бразильского мяса птицы, две тонны чилийской рыбы, три тонны рыбы с Фарерских островов и две тонны рыбы из Китая, - сообщили в управлении Россельхознадзора.



Нарушений не выявлено.





