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В Бурятии благоустроили территорию у дома почти на миллион

В Бурятии благоустроили территорию у дома почти на миллион
Экономика,  Фото:"Бичура-инфо"
Здесь поставили лавочки и уложили асфальт

В селе Бичура Бичурского района Бурятии по улице Ленина, 238 обустроили придомовую территорию. Здесь установили скамейки и урны, отремонтирован дворовой проезд, уложили асфальт, водоприёмники. Осталось доделать водостоки, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».

Общая сумма работ составила 910 тысяч рублей.

Благоустройство проходило в рамках программы «Комфортная городская среда» национального проекта «Жильё и городская среда».

Приёмка состоялась 17 ноября. Представитель Госстройжилнадзора проверила качество выполненных работ. Подрядчик должен устранить замечания до 30 июня 2021 года.


благоустройство
 
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