Здесь поставили лавочки и уложили асфальт
В селе Бичура Бичурского района Бурятии по улице Ленина, 238 обустроили придомовую территорию. Здесь установили скамейки и урны, отремонтирован дворовой проезд, уложили асфальт, водоприёмники. Осталось доделать водостоки, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».
Общая сумма работ составила 910 тысяч рублей.
Благоустройство проходило в рамках программы «Комфортная городская среда» национального проекта «Жильё и городская среда».
Приёмка состоялась 17 ноября. Представитель Госстройжилнадзора проверила качество выполненных работ. Подрядчик должен устранить замечания до 30 июня 2021 года.
В Бурятии благоустроили территорию у дома почти на миллион
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На втором месте по переездам забайкальцев находится Иркутская область
Представлена новая статистика миграции населения Бурятии
Повышение цен утвердил минфин
Экономика, 17.11.2020
Туда поступили компьютеры, многофункциональные устройства и проектор
Экономика, 17.11.2020
Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по доступности покупки автомобилей
Экономика, 16.11.2020
Пропускать граждан через границу будут по предварительной договорённости
Экономика, 14.11.2020
По проекту назначены публичные слушания
Экономика, 14.11.2020
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям и озвучил крупные ограничительные меры
Экономика, 13.11.2020
Строительство обошлось более чем в миллиард рублей
Экономика, 13.11.2020
Новогодняя ёлка будет намного выше прошлогодней
В 2020 году в республике по указу президента планируется полностью выполнить 30 мероприятий
Пик роста числа счетов эскроу пришёлся на начало осени
В пригородном районе начал работать новый автоматический пункт весогабаритного контроля
Экономика, 10.11.2020
Причиной спада в экономике назвали коронавирус
Экономика, 10.11.2020
Также названа их средняя зарплата