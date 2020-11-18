В Бурятии благоустроили территорию у дома почти на миллион

Здесь поставили лавочки и уложили асфальт



В селе Бичура Бичурского района Бурятии по улице Ленина, 238 обустроили придомовую территорию. Здесь установили скамейки и урны, отремонтирован дворовой проезд, уложили асфальт, водоприёмники. Осталось доделать водостоки, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».



Общая сумма работ составила 910 тысяч рублей.



Благоустройство проходило в рамках программы «Комфортная городская среда» национального проекта «Жильё и городская среда».



Приёмка состоялась 17 ноября. Представитель Госстройжилнадзора проверила качество выполненных работ. Подрядчик должен устранить замечания до 30 июня 2021 года.





