На втором месте по переездам забайкальцев находится Иркутская область
Жители Забайкальского края предпочитают переезжать преимущественно в Бурятию. Об этом сообщают в Забайкалкрайстате.
За счёт межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 2392 человека (в январе-августе 2019 года - на 3796 человек). Наибольшее количество жителей Забайкальского края выбыли на постоянное место жительства в Республику Бурятия – 16,6%, Иркутскую область - 7,3%, Краснодарский край – 6%, Красноярский край – 5,7%, Новосибирскую область - 5,6%, Приморский край и Московскую область - 4,5% и другие территории России.
- На территории Забайкальского края в январе-сентябре 2020 года сохранялась миграционная убыль населения. В Забайкальском крае за январь-сентябрь 2020 года число прибывших составило 18496 человек, выбывших – 20885 человек, за счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 2389 человек (в январе-августе 2019 года миграционная убыль составляла 3567 человек), - сообщили в ведомстве.
Жители Забайкалья чаще всего переезжают в Бурятию
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