В Бурятии реализованы 12 мероприятий в рамках дальневосточной субсидии

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

В 2020 году в республике по указу президента планируется полностью выполнить 30 мероприятий



По плану социального развития центров экономического роста Бурятии в этом году в республике запланирована полная реализация 30 мероприятий и начало работ по восьми объектам с переходом на 2021 год. Общее финансирование на них из федерального бюджета составляет более 1,7 млрд рублей.



На сегодняшний день завершено строительство и капитальный ремонт 11 объектов. Пристрой к детскому саду «Витимок» возведён в селе Романовка Баунтовского района, построены сельский дом культуры в селе Гунда Еравнинского района и спортивная площадка с искусственным покрытием в посёлке Северомуйск Муйского района.



Капитально отремонтированы Кичерская школа в Северо-Байкальском районе, школа №5 и гимназия в городе Закаменск, Наушкинская школа в Кяхтинском районе, детско-юношеская спортивная школа в Муйском районе, кровля и части здания Маловской школы в Баунтовском районе и плавательный бассейн «Горняк» в Мухоршибирском районе. А также приобретено помещение для центра занятости населения города в Улан-Удэ по адресу: улица Октябрьская, 45а.



Кроме того, уже приобретены 22 автобуса для Улан-Удэ и проведён капитальный ремонт трамвайных путей в городе.



На сегодняшний день продолжается строительство школы в селе Новоселенгинск Селенгинского района, центра культурного развития в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района, спортзала в поселке Маловский Баунтовского района и общежития Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий в городе Северобайкальск.



Будет завершён до конца года капитальный ремонт бальнеологической лечебницы «Нилова- Пустынь»; центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный»; Северобайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних; сельских домов культуры в улусе Хойто-Гол и селе Шимки Тункинского района и переоснащение спортивного зала СОК «Жемчужина» в посёлке Северомуйск под размещение дома культуры.



В села Петропавловка Джидинского района и Новая Брянь Заиграевского района будут приобретены новые котельные. В селе Ильинка Прибайкальского района купят здание под дом культуры, а на улице Покровская в Улан-Удэ – для размещения врачебной амбулатории городской поликлиники №1. Идёт закупка медицинского оборудования для шести учреждений здравоохранения. В Муйский район уже поставлены два автобуса «Газель», идёт приёмка транспортных средств. Ведётся работа по формированию конкурсной документации на модернизацию материально-технической базы авиационного техникума и Байкальского колледжа недропользования.



В этом году в Улан-Удэ началась и продолжится в следующем году реконструкция здания музыкального гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева, городского комбината школьного питания и возведение пищеблока к школе №35. Как и строительство домов культуры в сёлах Романовка Баунтовского района, Нестерово Прибайкальского района и детского сада в Кяхте. Начат перевод на экологически чистые технологии котельной в сельском поселении «Ангоянское» Северо-Байкальского района.



Продолжится в будущем году и строительство самых крупных объектов, финансируемых в рамках президентской дальневосточной субсидии – регионального центра единоборств и центра ядерной медицины.



Всего по президентской дальневосточной субсидии в 2019-2021 годы в общем будет реализовано 113 мероприятий на общую сумму 6,8 млрд рублей. Напомним, реализация плана социального развития центров экономического роста Бурятии стала возможна в регионе после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов, согласно которому Бурятия была передана в состав Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

