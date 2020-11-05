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Улан-Удэнский авиазавод стал одним из лучших экспортёров года

Улан-Удэнский авиазавод стал одним из лучших экспортёров года
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Авиационный завод стал призёром всероссийского конкурса «Экспортёр года»

13 победителей всероссийского конкурса «Экспортёр года» определила федеральная конкурсная комиссия. Третье место в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» занял АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

Доля завода в общем объёме промышленного производства Бурятии достигает 30-40%. Завод поставляет вертолёты в Казахстан, Бангладеш, Китай и Камбоджу.

- В этом году подавляющее большинство зарубежных рынков закрылось, на многих крупных рынках наблюдается спад. Те, кто принял вызов и смог выстоять, несмотря на сложности увеличить объем продаж – настоящие герои. Правительству особенно важно поддерживать бизнес в целом и экспортно ориентированные компании в частности. За период с 2021 до 2024 года предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку экспорта беспрецедентную сумму – 650 млрд рублей, – отметил председатель конкурсной комиссии, первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.

В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – свыше 1700. Победителями окружных этапов стали 85 компаний, среди которых в результате голосования выбрали 13 победителей в 12 номинациях (в одной из номинаций две компании разделили первое место).

Торжественное награждение победителей всероссийского конкурса «Экспортер года» состоится 9 декабря в рамках форума «Сделано в России».

В этом году на конкурсе «Экспортёр года» усовершенствованы принципы прозрачности и открытости. Выбор номинантов основан на двух перекрёстных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов единой окружной конкурсной комиссии. Среди ключевых критериев: оценка экспортной деятельности, оценка международного продвижения и уровень экспортной активности.

Экспертный отбор единой окружной конкурсной комиссии проходил в прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств из 82 регионов страны.

Улан-Удэнский авиазавод
 
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