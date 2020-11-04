Исследование было опубликовано впервые
Бурятия вошла в топ-20 регионов рейтинга регионов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Республика заняла восьмое место из 85 регионов с оценкой в 52,8 балла, сообщили в правительстве Бурятии.
Рейтинг регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора был презентован 2 ноября на площадке форума Общественной палаты РФ «Сообщество», который проходит в Москве.
Исследование Общественная палатой России и «РАЭКС-аналитика» провели впервые. Основной задачей рейтинга является ответ на вопрос: Насколько развит некоммерческий сектор в регионе?
Источниками информации стали данные минюста России, Росстата, минэконоразвития России, фонда президентских грантов, СПАРК-Интерфакс, РАЭКС, АСИ, исследовательской группы «ЦИРКОН» и т.д.
Для составления рейтинга использовалось огромное количество критериев: девять факторов, 39 показателей, 185 метрик. Среди них основные: активность деятельности НКО, поддержка НКО регионом, экономическая значимость, результаты экспертного опроса, социальная значимость, значимость региональных общественных палат как институциональных площадок, устойчивость существования НКО, онлайн доступность информации о поддержке СО НКО и медиаактивность.
Организаторы и составители рейтинга планируют сделать его ежегодным и совершенствовать методику исследования.
Бурятия вошла в топ-10 регионов по уровню некоммерческого сектора
Экономика, Фото:
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