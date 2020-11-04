Бурятия вошла в топ-10 регионов по уровню некоммерческого сектора

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Исследование было опубликовано впервые



Бурятия вошла в топ-20 регионов рейтинга регионов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Республика заняла восьмое место из 85 регионов с оценкой в 52,8 балла, сообщили в правительстве Бурятии.



Рейтинг регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора был презентован 2 ноября на площадке форума Общественной палаты РФ «Сообщество», который проходит в Москве.



Исследование Общественная палатой России и «РАЭКС-аналитика» провели впервые. Основной задачей рейтинга является ответ на вопрос: Насколько развит некоммерческий сектор в регионе?



Источниками информации стали данные минюста России, Росстата, минэконоразвития России, фонда президентских грантов, СПАРК-Интерфакс, РАЭКС, АСИ, исследовательской группы «ЦИРКОН» и т.д.



Для составления рейтинга использовалось огромное количество критериев: девять факторов, 39 показателей, 185 метрик. Среди них основные: активность деятельности НКО, поддержка НКО регионом, экономическая значимость, результаты экспертного опроса, социальная значимость, значимость региональных общественных палат как институциональных площадок, устойчивость существования НКО, онлайн доступность информации о поддержке СО НКО и медиаактивность.



Организаторы и составители рейтинга планируют сделать его ежегодным и совершенствовать методику исследования.



