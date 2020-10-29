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29 октября

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В Бурятии осенью подорожали детсады, проезд и пиво

В Бурятии осенью подорожали детсады, проезд и пиво
Экономика,  Фото:pixabay.com
В республике в сентябре подешевели огурцы, морковь и билеты на поезда

В сентябре индекс потребительских цен на товары и услуги в Бурятии по отношению к декабрю предыдущего года остался на уровне августа, составив 104,2% (по РФ – 102,9%).

Существенное влияние на инфляцию оказал рост цен на продовольственные товары – 105,3%. С декабря по сентябрь индекс потребительских цен на мясопродукты составил 103,3%, при этом наибольший вклад внесло увеличение цены на говядину на 4,6%. Алкогольные напитки подорожали на 5,2%. Наибольший рост отмечается на пиво зарубежных торговых марок на 16,1%.

Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 107,2%. Это на 9% ниже, чем в августе. Так, огурцы свежие подешевели на 40,6%, капуста белокочанная свежая – на 19,0%, помидоры свежие – на 18,0%, бананы – на 6,5 %, чеснок – на 4,2%. Увеличились цены на овощи замороженные, орехи, виноград, груши – 3,4-8,7%; картофель, сухофрукты, свеклу, апельсины, лук репчатый – 11,0-18,1%; лимоны, яблоки и морковь – на 22,8-36,4%.

На непродовольственные товары отмечается рост цен на 3,5%, при этом основное влияние оказали: строительные материалы (на 7,2%), медицинские товары (на 7,2%), табачные изделия (на 5,4%) и легковые автомобили (3,3%).

Цены на бензин с начала года выросли на 4,4% и в сентябре 2020 года составили:

Топливо

Бурятия

Забайкальский край

Иркутская область

Бензин АИ-92

44,07

46,64

43,49

Бензин АИ-95

46,66

49,58

46,55

Дизельное топливо

50,02

53,84

50,14


Стоимость услуг выросла на 3,3%. Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Также по сравнению с предыдущим месяцем подорожали услуги: дошкольного воспитания (на 7,1%), образования (на 1,9%) и гостиниц и прочих мест проживания (на 1,9%).

Кроме того, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, подорожала стоимость проезда в городском автобусе на 17,1%, проезда в трамвае – на 20%. Вместе с тем вышеуказанный рост нивелировался снижением цен на услуги железнодорожного транспорта на 16,7%, что в целом повлияло на снижение стоимости услуг пассажирского транспорта на 7,7%. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.
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