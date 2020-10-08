Жители Бурятии потребляют мяса и молока меньше нормы

Об этом сообщил Бурятстат



Бурятстат озвучил информацию о потреблении основных продуктов питания населением в 2019 году.



- В 2019 году в Республике Бурятия фонд потребления основных продуктов питания сложился выше, чем в 2018 году по картофелю, яйцу, овощам и продовольственным бахчевым культурам, хлебным продуктам и ниже по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам, фруктам, - отмечает Бурятстат.



Нехватка собственного производства закрывается ввезённой продукцией. Республика обеспечена собственным картофелем на 96 %, овощами и бахчевыми культурами - на 57,4 %, мясом - на 60,4 %, молоком - на 57,2 %, яйцом - на 42,6 %, фруктами и ягодами – на 7,6 %.



Среднедушевое потребление населением республики основных продуктов в 2019 году составило: по мясу – 63 кг (рекомендованные рациональные нормы – 73 кг), молоку – 195 (рекомендовано 325), яйцу – 204 (260), картофелю – 84 (90), овощам и продовольственным бахчевым культурам – 64 (140), фруктам и ягодам – 36 (100), хлебным продуктам – 113 (96).









