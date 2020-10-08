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«Форд» и ростовые куклы закупили на президентский грант в Забайкалье

«Форд» и ростовые куклы закупили на президентский грант в Забайкалье
Экономика,  Фото:администрация Карымского района
Район получил грант в 3,5 миллиона рублей

На развитие культуры направили часть средств президентского гранта в Карымском районе Забайкальского края. На 3,5 миллиона рублей приобрели автомобиль для проведения выездных мероприятий, а также ростовые куклы, костюмы, театральную атрибутику, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам главы Карымского района Алексея Сидельникова, приобретённый автомобиль- это новый 17-ти местный «Форд».

- Ежегодно районный дом культуры устраивает более 50 культурных выездных мероприятий. Автомобиль с достаточным числом посадочных мест позволит перевозить хореографические, театральные и хоровые коллективы. Также планируются проводить выездные музейные экспозиции и организовывать работу читальных залов. Дом культуры получит 42 новых театральных костюма и несколько ростовых кукол для более зрелищных шоу. У наших людей популярностью пользуются зрелищные театрализованные представления и праздники, - отметил Алексей Сидельников.

Количество волонтёрских отрядов для участия в культурных мероприятиях ежегодно возрастает. Приобретённая атрибутика и форма для юнармейцев и волонтёров сформирует узнаваемый образ среди населения.

Президентские гранты по итогам работы в 2019 году получили все 35 муниципальных образований Забайкалья. Средства распределены районам и городам на основе рейтинга муниципалитетов, где место определяется по сводному значению оценки эффективности деятельности глав за 2019 год. Среди критериев - оценка работы с обращениями граждан, эффективность расходования бюджетных средств, ряд экономических показателей. Общая сумма финансирования на социальные проекты - 407 миллионов рублей, на экономические – 463 миллиона рублей.
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