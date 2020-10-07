В Иркутской области ремонтируют дороги к Байкалу

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

В их числе Байкальский тракт и дорога к Большому Голоустному



В Иркутской области ремонтируют участки дорог, ведущие к туристическим объектам, в том числе к Байкалу. Так, в этом году на автодороге Иркутск-Большое Голоустное капитально отремонтировали десятикилометровый участок на отрезке с 75 по 85 километр, сообщили в пресс-службе областного правительства.



А на автодороге Иркутск-Листвянка провели ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия; выполнили работы по восстановлению 994 м изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке с 25 по 26 километр; восстановили обочины; выполнили планировку обочин на 52 километрах. Восстановлены водоотводные канавы общей протяженностью три километра, ликвидировано 60 несанкционированных съездов.



В стадии корректировки находится проект реконструкции Байкальского тракта с 21 по 29 км, после чего он отправится на экспертизу. Приступить к ремонтным работам планируют в следующем году.



С 2021 года запланирована реализация третьего и четвёртого этапов реконструкции автомобильной дороги Иркутск - Листвянка на участке 12 – 29 км в Иркутском районе. Завершить работы планируется в 2024 году.



В прошлом году отремонтировали шестикилометровый участок автомобильной дороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово в Качугском районе. Автодорога проходит вдоль скал с наскальными рисунками - Шишкинскими писаницами. Петроглифы с изображениями людей и животных, самые древние из которых относятся к IV тыс. до н.э. – памятник мировой культуры.



Также в 2019 году было отремонтировано 16,5 км автодороги Иркутск – Большое Голоустное. Поселок был основан в 17 веке. Сегодня это один из основных туристических центров на Байкале.





