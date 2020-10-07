В их числе Байкальский тракт и дорога к Большому Голоустному
В Иркутской области ремонтируют участки дорог, ведущие к туристическим объектам, в том числе к Байкалу. Так, в этом году на автодороге Иркутск-Большое Голоустное капитально отремонтировали десятикилометровый участок на отрезке с 75 по 85 километр, сообщили в пресс-службе областного правительства.
А на автодороге Иркутск-Листвянка провели ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия; выполнили работы по восстановлению 994 м изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке с 25 по 26 километр; восстановили обочины; выполнили планировку обочин на 52 километрах. Восстановлены водоотводные канавы общей протяженностью три километра, ликвидировано 60 несанкционированных съездов.
В стадии корректировки находится проект реконструкции Байкальского тракта с 21 по 29 км, после чего он отправится на экспертизу. Приступить к ремонтным работам планируют в следующем году.
С 2021 года запланирована реализация третьего и четвёртого этапов реконструкции автомобильной дороги Иркутск - Листвянка на участке 12 – 29 км в Иркутском районе. Завершить работы планируется в 2024 году.
В прошлом году отремонтировали шестикилометровый участок автомобильной дороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово в Качугском районе. Автодорога проходит вдоль скал с наскальными рисунками - Шишкинскими писаницами. Петроглифы с изображениями людей и животных, самые древние из которых относятся к IV тыс. до н.э. – памятник мировой культуры.
Также в 2019 году было отремонтировано 16,5 км автодороги Иркутск – Большое Голоустное. Поселок был основан в 17 веке. Сегодня это один из основных туристических центров на Байкале.
В Иркутской области ремонтируют дороги к Байкалу
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 09.10.2020
Деньги возьмут из резервного фонда
Экономика, 08.10.2020
Об этом сообщил Бурятстат
Экономика, 08.10.2020
Район получил грант в 3,5 миллиона рублей
В их числе Байкальский тракт и дорога к Большому Голоустному
За последние пять лет было возбуждено более 50 уголовных дел
Новые выбоины образовались из-за интенсивного движения и осадков
Договор подписан ради будущего домостроительного комбината
Этот документ, впрочем, не означает возобновление авиасообщения
Улан-Удэ разместили в середину рейтинга российских городов по уровню зарплат
Таковы итоги за 2019 год
Выезд за границу осложняет коронавирус
На лесовосстановление выделено 1,2 млн. рублей из федерального бюджета
Проблемой занималась в том числе бурятский омбудсмен
Экономика, 02.10.2020
Подержанные машины в хорошем состоянии стали разбирать быстрее, чем обычно
Экономика, 01.10.2020
Увеличится финансирование на заготовку семян